Torino premia i suoi negozi “Epic”: 99 eccellenze di prossimità in città

Torino celebra il valore dei suoi negozi di vicinato. Domenica 21 giugno alle ore 10, al Conservatorio Giuseppe Verdi in piazza Bodoni, si terrà la cerimonia per la premiazione dei 99 esercizi commerciali torinesi che sono entrati nell’albo EPIC - Esercizi di Prossimità di Interesse Collettivo 2025. A consegnare le attestazioni di riconoscimento saranno il sindaco Stefano Lo Russo insieme all’assessore al Commercio della Città di Torino Paolo Chiavarino.

"Premieremo attività che custodiscono saperi, tradizioni e professionalità – spiega il sindaco Stefano Lo Russo - ma che allo stesso tempo continuano a innovare e a guardare al futuro. Imprese che, con il loro lavoro quotidiano, contribuiscono a rendere la nostra città più accogliente, dinamica e autentica, che hanno attraversato generazioni, mantenendo vivo un legame speciale con il territorio e diventando punti di riferimento per cittadini e visitatori. Attraverso le loro storie possiamo leggere l'evoluzione di Torino, dei suoi quartieri e delle persone che li abitano. Valorizzare queste realtà significa riconoscere il ruolo fondamentale che il commercio di prossimità svolge non soltanto nell'economia urbana, ma anche nella qualità della vita e nella coesione sociale. Un patrimonio che appartiene a tutta la città e che continua, ogni giorno, a costruirne il presente e il futuro".

Le attività commerciali di prossimità sono un elemento centrale della vita urbana: luoghi di incontro e relazione, presìdi diffusi sul territorio e punti di riferimento per le comunità nei quartieri. Negozi e botteghe che, oltre a offrire servizi, contribuiscono a costruire legami di fiducia e a rafforzare l’identità della città, rappresentando un valore economico, sociale e culturale condiviso.

Per riconoscere e sostenere questo patrimonio, la Città di Torino ha istituito nel 2024 l’Albo EPIC, uno strumento ufficiale ad adesione volontaria che individua le realtà commerciali di particolare valore sotto il profilo storico, culturale, tradizionale o innovativo. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma “Torino Compra Vicino”, con cui l’Amministrazione promuove il commercio di prossimità attraverso campagne, progetti e azioni di valorizzazione su tutto il territorio cittadino. Domenica per l'occasione sarà distribuita la nuova "Guida EPIC 2025".

"Gli esercizi di prossimità rappresentano un presidio fondamentale per i nostri quartieri: luoghi di aggregazione, relazioni, presidio del territorio e di sicurezza, costituendo un elemento essenziale della qualità della vita urbana - afferma l'assessore Paolo Chiavarino -. Con l’Albo EPIC abbiamo voluto riconoscere e valorizzare questo patrimonio, fatto di attività che raccontano la storia della Città e nel contempo storie di Commercianti e delle loro Famiglie, che, negli anni, con impegno e sacrificio, hanno contribuito allo sviluppo della nostra Città, attraverso un servizio prezioso per tutta la collettività".

L’Albo si articola in tre categorie: gli EPIC di valore storico artistico e culturale, che rappresentano la memoria e la tradizione cittadina; gli EPIC di tradizione, radicati nel tempo e nel tessuto dei quartieri; gli EPIC innovativi e di eccellenza, attività più recenti che si distinguono per qualità, sostenibilità, innovazione e family friendly.

La selezione delle richieste d’inserimento nell’Albo segue un attento iter di valutazione da parte di una commissione composta da rappresentanti di Città di Torino, Camera di commercio, Soprintendenza ai Beni Culturali e associazioni di categoria del commercio e turismo (Ascom Confcommercio e Confesercenti).

Nel dettaglio, i riconoscimenti per il 2025 saranno assegnati a 14 esercizi per la categoria EPIC di valore storico, artistico e culturale, 40 per la categoria EPIC di tradizione e 45 per la categoria EPIC innovativi e di eccellenza.

Con la consegna delle attestazioni, la Città rinnova il proprio impegno a sostenere una rete commerciale diffusa che rappresenta un presidio fondamentale per la qualità della vita, la vitalità degli spazi urbani e lo sviluppo economico locale, riconoscendo nelle attività EPIC un punto di riferimento per Torino e per i suoi quartieri.