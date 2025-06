Stazione dei bus e hotel in via Fossata? Tutto rimandato al 2027

Altro che inizio dei lavori nella primavera del 2025. I tempi di riqualificazione per l'ex area Kerry di via Fossata sembrano piuttosto lunghi. Il progetto che prevede la realizzazione di un nuovo terminal degli autobus a lunga e media percorrenza e una struttura alberghiera non vedrà la luce prima della fine del 2026 o l'inizio de 2027.

Se ne parla dal 2021...

La convenzione è stata stipulata a febbraio, eppure di questo cantiere se ne parla dal 2021 (da quando l'assessore all'Urbanistica dell'allora Giunta Appendino era Antonino Iaria). Proprio Iaria ha partecipato alla commissione chiamata a fare il punto sui lavori parlando di un "vuoto urbano che merita di essere chiuso". "Attendiamo la presentazione del progetto definitivo dall’azienda che si occuperà dei lavori" ha precisato il coordinatore all'Urbanistica della Circoscrizione 5, Bruno Francavilla. "Un polo importante perché si sommerà alla stazione ferroviaria Rebaudengo Fossata e al futuro capolinea della linea 2 della metropolitana" ha ribadito il presidente del centro civico, Alfredo Correnti.

Al momento, tuttavia, bisogna fare i conti con quel che si ha in mano: cioè poco. Le ruspe hanno abbattuto i muri portanti e quel che restava dell’edificio, destinato a lasciare il posto alla nuova stazione che sostituirà quella posizionata in corso Vittorio Emanuele II, di fianco al Palagiustizia. Dentro l'area di cantiere spiccano rifiuti, persino materassi. L'abbandono, insomma, si tocca con mano.

Il progetto

Ma passiamo a quello che dovrebbe essere il progetto finale. Al piano terreno verrà realizzato un parcheggio con tutti gli stalli per gli autobus. Sopra la stazione dei bus, invece, nascerà un parcheggio a gestione privata da 169 posti, al servizio dei dipendenti e degli utenti. Entrambi avranno delle pensiline o, nel caso del parcheggio, un pergolato. Non mancheranno servizi accessori come una sala d’attesa aperta h 24 comprensiva di monitor, biglietteria e punti ristoro. "La ditta - hanno spiegato dal Comune -, in autunno presenterà le pratiche edilizie, poi attenderà i permessi per costruire".

Tra corso Venezia e via Fossata verrà costruita una nuova rotonda e realizzata una fognatura destinata a raccogliere la pioggia. Ci saranno nuove aree verdi, si procederà alla manutenzione di strade, marciapiedi e banchine. Perplessità per il possibile taglio di 40 posti auto davanti alla scuola elementare Franchetti. Come ha precisato Renato Stroppiana, un residente di zona Borgo Vittoria.

La questione bici

In commissione ha tenuto banco la questione dei parcheggi per le bici, al momento non previsti, e il numero esiguo di posti in sala d'attesa. "Serve un vero parcheggio per le bici, purché coperto - ha spiegato la consigliera Federica Laudisa di Sinistra Ecologista -. In estate per i problemi legati al caldo e in inverno per la pioggia, di certo non possono bastare quattro archetti. E' importante lavorare sulla questione ambientale, per quello chiedi che si valuti di rinfoltire le pensiline con del verde".