Disabili presi a schiaffi, insultati e maltrattati: arrestati sette oss e uno psicoterapeuta di una comunità del Pinerolese

Schiaffi, strattoni, violenze fisiche e psicologiche: otto persone sono state arrestate questa mattina per maltrattamenti sui disabili, e in un caso ci sarebbe stata anche una violenza sessuale. E' quanto successo presso una comunità del Pinerolese. Gli arrestati sono tutti professionisti sanitari.

Ad accertare i reati sono stati i carabinieri del Nas che, questa mattina, nelle province di Torino e Cuneo, con il supporto del Nas di Alessandria e dei Comandi Provinciali territoriali, hanno eseguito le otto ordinanze di custodia cautelare e sei perquisizioni domiciliari nei confronti di sette operatori socio sanitari e di uno psicoterapeuta.

Gli indagati sono accusati di gravi maltrattamenti ai danni di persone con disabilità intellettive e cognitive, ospiti di una comunità situata nel Pinerolese, gestita da una cooperativa attiva con più strutture in Piemonte e Lombardia. Per uno degli arrestati, inoltre, sono stati raccolti gravi indizi anche per il reato di violenza sessuale: l'uomo avrebbe palpeggiato e toccato nelle parti intime un ospite disabile.

L’operazione di stamattina era iniziata lo scorso 17 aprile, quando tre operatori erano stati arrestati in flagranza differita. Le indagini hanno fatto emergere un quadro inquietante: gli ospiti della struttura sarebbero stati quotidianamente sottoposti a ingiurie, schiaffi, strattoni, percosse e vessazioni fisiche e psicologiche, in un contesto di sistematiche umiliazioni e intimidazioni.

Tutti gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari.