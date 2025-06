Via Nizza si anima per la quarta edizione di “Sul filo della gentilezza”

Festa in via Nizza (foto d'archivio)

Domenica 22 giugno, via Nizza si trasformerà in una passeggiata festosa e accogliente per la quarta edizione di “Sul filo della gentilezza”, evento organizzato dall’associazione commercianti “Sul filo di Via Nizza”.

Il tratto compreso tra piazza Carducci e via Biglieri sarà interamente dedicato a una giornata all’insegna del buonumore e della socialità, pensata per tutte le età e per celebrare la bella stagione insieme alla comunità del quartiere.

Dalle ore 9 alle 19, i negozi resteranno aperti straordinariamente per accogliere clienti e curiosi tra bancarelle selezionate, esposizioni di artigianato locale, produttori del territorio, street food e tante piccole sorprese.

Il cuore dell’iniziativa, però, resta la gentilezza: un filo simbolico che unisce commercianti, abitanti, famiglie e visitatori in un’esperienza collettiva di condivisione e scoperta.

Spazio anche al divertimento per i più piccoli, con giostre, gonfiabili, giochi e animazioni. A fare da colonna sonora alla giornata ci sarà un programma musicale diffuso che accompagnerà i visitatori lungo tutta via Nizza, trasformata per un giorno in una vera isola pedonale della festa.

L’appuntamento si conferma un’occasione speciale per valorizzare il commercio di prossimità, riscoprire il quartiere a passo lento e vivere la città con uno spirito più umano.