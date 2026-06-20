I Fondi di Sviluppo e Coesione rilanciano i Comuni del Canavese

L’assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale ha effettuato nella giornata di ieri sopralluoghi presso i cantieri delle opere realizzate con le risorse FSC regionali incontrando i sindaci e le amministrazioni comunali di Favria, Locana, Forno Canavese e Borgiallo.

A Favria, insieme al primo cittadino Vittorio Bellone, l’assessore ha potuto apprezzare i lavori praticamente terminati di riqualificazione del Viale della Rimembranza, posto a pochi passi dal municipio e dal centro storico del paese. L’opera che ha visto la completa trasformazione del viale pedonale e del verde pubblico annesso stata realizzata con un investimento complessivo di 224mila euro, dei quali 202mila di contributo regionale e 22mila di fondi comunali. Un ulteriore stanziamento del Comune permetterà l’abbellimento dell’opera con arredo urbano. I lavori vedranno la conclusione verso la fine del luglio prossimo.

A Locana il sindaco Mauro Peruzzo e l’assessore Mauro Noascone, accompagnato dagli amministratori, hanno condotto l’assessore Vignale a visitare il cantiere di riqualificazione del centro storico. Strade e vicoli di pregio che ritornano a vivere grazie al contributo della Regione di 160mila euro a cui si aggiunge il co-finanziamento municipale di 18mila euro per un intervento complessivo di 178mila euro.

A Forno Canavese l’amministrazione comunale guidata da Vincenzo Armenio ha portato Vignale a visitare il bellissimo e accogliente parco giochi realizzato in prossimità del locale polo scolastico. Giochi in massima sicurezza per i bimbi di tutte l’età con attenzione anche all’inclusività e alle disabilità. L’opera fondamentale per il gioco e la socialità della comunità canavesana è stata realizzata con un impegno di 106mila euro, dei quali 95mila attinti dai Fondi di Sviluppo e Coesione.

Infine, a Borgiallo è stata inaugurata via Bertolero, un tratto di strada nel centro del piccolo paese della Valle Sacra. La sindaca Franca Cargnello ha affiancato l’assessore al taglio del nastro, insieme alla 90enne borgiallese Ernesta Piacco Deleo, una cittadina attenta ai bisogni della propria comunità che ha perorato la riqualificazione della via. L’opera ha avuto un costo di 95mila euro, 85mila dei quali provenienti dagli FSC.

«Gli interventi che abbiamo visto quest’oggi nelle quattro comunità canavesane sono l’esempio pratico dell’efficacia dei contributi FSC - evidenzia l’assessore Vignale - Se si pensa che appena due anni fa è iniziato l’iter per la ripartizione dei fondi, possiamo essere soddisfatti che in un lasso di tempo relativamente breve molte delle opere finanziate siano già realizzate o in fase di completamento. La celerità e l’iter semplificato non sono gli unici pregi di questa modalità, ma soprattutto la capacità delle amministrazioni locali ha contribuito ad una ricaduta utile e puntuale per ogni paese, permettendo di realizzare opere che difficilmente sarebbero state fatte o avrebbero trovato il giusto contributo per diventare realtà. Mi complimento, quindi, per l’ottimo lavoro svolto dalla Regione in collaborazione con l’impegno dei Sindaci, tecnici ed amministratori locali che stanno permettendo la piena applicazione e lo scopo dei Fondi di Sviluppo e Coesione».