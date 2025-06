Sonic Park, anche Valentina Cera incalza la Regione: "Stupinigi non può attendere oltre"

L'edizione 2025 del Sonic Park è stata in qualche modo salvata, ma il prezzo da pagare è stato alto. Due concerti saltati (Tony Effe e quello del maestro Riccardo Muti), uno posticipato a novembre, ma soprattutto il trasloco a Torino e Collegno, con il conseguente addio a Stupinigi.

Cera (AVS): "Tutelare esigenze di tutti"

Sulla questione l'ex assessore alla Cultura di Nichelino Diego Sarno ha attaccato la Regione Piemonte, parlando di "silenzio assordante delle istituzioni sovracomunali", con la consigliera regionale di AVS Valentina Cera che ha sottolineato: "Mentre noi aspettiamo e la giunta Cirio prende tempo, intanto a Stupinigi si spegne uno dei simboli del rilancio, il Sonic Park. Dal giorno stesso della determinazione dell’Ente Parco, che forniva parere negativo, mi sono attivata nell’ambito delle mie prerogative e il 10 giugno ho portato il caso nell'aula del Consiglio regionale".

"Credo che l’approccio debba essere volto a trovare una soluzione ragionevole e condivisa che contemperi le legittime esigenze di tutela ambientale e del benessere della fauna selvatica in un’area, è bene ricordarlo, naturalistica e protetta, con le altrettanto legittime esigenze di cultura, spettacolo e rilancio del territorio", ha dichiarato l'esponente di AVS. "Il Sonic park non può diventare l’ennesima clava usata dalla destra per colpire gli ambientalisti e, allo stesso tempo, se la regione ha mezzi e risorse come và dicendo da 6 anni per Stupinigi, le metta in campo ora! Stupinigi non può più attendere".

"La Regione convochi subito un tavolo"

Ed allora, guardando al futuro, Valentina Cera lancia una proposta e chiede alla Regione di scendere in campo: "Si attivi subito per convocare un tavolo a cui possano sedere tutte le parti in causa: associazioni animaliste, ente parco, operatori economici e il Comune di Nichelino per costruire fin da ora una proposta condivisa per il rilancio del Festival". Non è ancora partita l'edizione 2025, che si guarda già a quella dopo, per riportare il Sonic Park nella sua collocazione naturale.