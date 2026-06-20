Casa di Comunità, l'accusa di Catanzaro (Pd): "L’accessibilità non può fermarsi davanti a una porta"

“L’accessibilità non può fermarsi davanti a una porta senza cartelli”. A denunciarlo è Angelo Catanzaro, consigliere comunale di Torino e attivista per i diritti delle persone con disabilità, dopo aver ricevuto la segnalazione di un caregiver che si è recato presso la nuova Casa di Comunità di via Cigna 74, inaugurata da poco, per prenotare una visita alla madre anziana con invalidità e demenza senile.

Ingresso non accessibile alle persone con disabilità

L’ingresso principale di via Cigna 74 non è accessibile alle persone con disabilità motoria, mentre l’accesso dedicato, situato in via Cigna 74/B, è privo di adeguata segnaletica esterna che indichi chiaramente il percorso corretto. “Parliamo di un presidio sanitario che dovrebbe rappresentare prossimità, inclusione e accessibilità. È inaccettabile che una persona con disabilità o un caregiver debbano affrontare ulteriori ostacoli semplicemente per capire da quale ingresso entrare”, dichiara Angelo Catanzaro.

Il cittadino segnala inoltre di aver tentato di parlare con un responsabile presso l’accoglienza della struttura, senza però riuscire a ottenere un confronto diretto, venendo rimandato genericamente agli uffici competenti. “La cosa più grave è che spesso si progettano strutture moderne dimenticando un principio fondamentale: l’accessibilità non riguarda solo le rampe o gli ascensori, ma anche l’orientamento, la comunicazione e l’autonomia delle persone. Non tutti hanno accesso a internet o conoscono già la struttura. Due semplici cartelli esterni potrebbero evitare disagi e difficoltà a tante famiglie”, prosegue Catanzaro.

Catanzaro: "Serve una segnaletica chiara e visibile"

“Mi auguro che ASL Città di Torino possa intervenire rapidamente installando una segnaletica chiara e visibile agli accessi di via Cigna 74 e via Cigna 74/B - conclude Catanzaro - Le Case di Comunità devono essere luoghi accoglienti e realmente accessibili, perché anche una barriera invisibile resta comunque una barriera”.