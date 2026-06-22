Eredità Agnelli, nuovo colpo di scena: Margherita Agnelli chiede di costituirsi parte civile contro il figlio John Elkann

Continua senza esclusione di colpi la vicenda legata all'eredità Agnelli. Margherita Agnelli, figlia di Marella, vedova dell’avvocato Giovanni ha infatti chiesto di costituirsi parte civile nell’ambito del processo. E’ quanto emerso questa mattina in tribunale a Torino nel corso dell’udienza preliminare su presunte irregolarità fiscali relative alla residenza di Marella. Chiamati in causa nel procedimento il figlio di Margherita, John Elkann, il commercialista Gianluca Ferrero. Si è trattata della prima udienza nella quale sono stati riuniti tutti i diversi filoni dell’inchiesta della procura di Torino. L'udienza è stata rinviata al prossimo 11 settembre per permettere alle difese di valutare la richiesta ed esprimersi nel merito.

“Margherita Agnelli chiede di costituirsi parte civile per chiedere danni morali al figlio. Io ritengo che obiettivamente ci sia poco di morale in questa richiesta, considerato che Margherita Agnelli non è stata esclusa dalla successione dei genitori, ma sostanzialmente è uscita in un momento molto critico per il Gruppo, lasciando a John Elkann l'onere di risanare e tenere in piedi una realtà industriale compromessa”. Così l’avvocato Paolo Siniscalchi, legale di John Elkann, al termine dell’udienza preliminare, oggi in tribunale a Torino.