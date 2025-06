Maxi cantiere Iren al via, la lunga estate calda della viabilità a Moncalieri

A giorni lavori in corso a Moncalieri per il cantiere Iren (foto d'archivio)

E' iniziata l'estate e, come da cronoprogramma, a Moncalieri si apprestano a partire nei prossimi giorni i lavori di Iren per portare il teleriscaldamento al teatro Matteotti e alle scuole Pellico e Canonica. Si annunciano quindi giorni 'infernali' per quanto riguarda la viabilità e i trasporti.

Si inizia il 25 giugno in Borgo Navile

Si comincia mercoledì 25 giugno, con gli operai impegnati inizialmente in Borgo Navile per poi proseguire in sei fasi fino al 1° di settembre, quando il maxi cantiere dovrebbe chiudere in modo da evitare disagi con l’avvio del nuovo anno scolastico.

Di sicuro i prossimi due mesi metteranno a dura prova la pazienza di residenti e automobilisti, visto che i problemi non mancheranno, con il centro storico che a fasi alterne sarà inaccessibile alle auto da Borgo Navile. L’unica via di ingresso sarà da piazza Baden Baden, situazione che certamente comporterà disagi e rallentamenti, soprattutto nelle ore di maggior traffico.

Le due fasi critiche del maxi cantiere

Due le fasi critiche: quando le ruspe saranno all’altezza di via Matteotti e via Real Collegio, il che renderà praticamente impossibile salire da Borgo Navile, poi di nuovo quando gli operai si sposteranno davanti al teatro Matteotti, con la via che diventerà a doppio senso, per poter permettere il passaggio delle auto.

In attesa che venga definito il programma dettagliato degli interventi e delle varie fasi, occorre armarsi di pazienza da subito. Per la viabilità a Moncalieri s'annuncia una lunga estate calda.