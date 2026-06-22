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Cronaca | 22 giugno 2026, 10:24

Volpiano, scontro tra due auto sulla provinciale di San Giusto: un ferito in codice rosso al Cto con l'elicottero

Altre due persone sono state invece accompagnate in ambulanza al San Giovanni Bosco in codice giallo

Il ferito più grave è stato portato in elisoccorso al Cto

Il ferito più grave è stato portato in elisoccorso al Cto

Incidente questa mattina a Volpiano, lungo la strada provinciale 40 di San Giusto, per cause e dinamica ancora da chiarire. Due le auto coinvolte. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 di Azienda zero con un mezzo di soccorso avanzato, un mezzo di soccorso di base e l'equipe del servizio regionale di elisoccorso.

Tre le persone ferite in  tutto: il più grave, in codice rosso, è stato trasportato in elicottero al Cto, mentre le altre due persone - in codice giallo - sono state accompagnate con i mezzi di soccorso all'Ospedale San Giovanni Bosco.

redazione

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