Volpiano, scontro tra due auto sulla provinciale di San Giusto: un ferito in codice rosso al Cto con l'elicottero

Incidente questa mattina a Volpiano, lungo la strada provinciale 40 di San Giusto, per cause e dinamica ancora da chiarire. Due le auto coinvolte. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 di Azienda zero con un mezzo di soccorso avanzato, un mezzo di soccorso di base e l'equipe del servizio regionale di elisoccorso.



Tre le persone ferite in tutto: il più grave, in codice rosso, è stato trasportato in elicottero al Cto, mentre le altre due persone - in codice giallo - sono state accompagnate con i mezzi di soccorso all'Ospedale San Giovanni Bosco.