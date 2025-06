"Oscillante", il primo festival europeo di discipline circensi "ballant" con spettacoli, prime nazionali, musica e lezioni

La manifestazione è ideata e organizzata dalla FLIC Scuola di Circo, una delle realtà più autorevoli del circo contemporaneo in Europa, prima scuola professionale del settore in Italia nata nel 2002 all’interno della storica Reale Società Ginnastica di Torino, la più antica d’Italia e tra le più antiche al mondo.

Torna a Torino il primo festival europeo dedicato al circo delle discipline aeree oscillanti , con tre spettacoli in prima nazionale, performance con artisti provenienti da otto Paesi, animazioni, DJ set, musica, punto ristoro, momenti conviviali e lezioni di trapezio ballant per principianti.

Animazioni con l’artista Giorgio Bertolotti, allievi FLIC e Radio Banda Larga, chiusura delle giornate con la parata degli artisti e gli after show: DJ set con Miss Rossella e concerto swing con The Swing Band Theory. Le proposte artistiche sono adatte a un pubblico di tutte le età e saranno presenti punti ristoro con street food, gelati artigianali e cocktail bar.

Dal 23 al 29 giugno sono in programma lezioni di trapezio ballant per principianti e il 27 giugno è in programma un’anteprima con l’Aperitivo Oscillante, una serata che unisce performance e convivialità.

INFO:

Spazio FLIC - Centro Internazionale per le Arti Circensi e Area Bunker

via Niccolò Paganini 0/200, TORINO

28 e 29 giugno

Biglietti: 10 € intero e 5 € ridotto

www.flicscuolacirco.it

flicscuolacirco.it/oscillante-2025