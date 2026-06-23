Basket Torino riparte dal nuovo proprietario Bruno Palombella. Parole chiave: condivisione e partecipazione

La palla a spicchi a Torino vuole tornare grande e riparte dal nuovo proprietario di Reale Mutua Basket Torino. Bruno Palombella, programmatore e imprenditore torinese classe 1975, ha le idee chiarissime. Le parole d'ordine sono due: condivisione e partecipazione. Per la parte tecnica e sportiva, visto anche l'esordio alla guida di un club sportivo, massima fiducia al direttore generale Giorgio Bottaro e al coach, confermato, Paolo Moretti.

Palombella si è presentato in conferenza stampa questo pomeriggio, nel Pala Gianni Asti, mostrando da subito tanto trasporto. "Inizio questa avventura per passione" spiega, ma sa che la passione da sola non basta. E sa benissimo, da tifoso del Basket Torino, che quello che manca alla città per fare il salto di qualità sono due aspetti, interconnessi: la partecipazione dei tifosi, e una solida rete di squadre giovanili.

"Compattare il basket torinese" e far tornare la voglia di vedere le partite

Da qui il primo obiettivo per il nuovo patron: "Vorrei compattare il basket torinese". Cioè quello che non era stato fatto dalle proprietà precedenti: "Un percorso di allargamento, per fare qualcosa di bello per tutti. Non solo in città, ma in tutta la provincia: da soli non si va da nessuna parte".

Il pensiero va subito a GranTorino, calderone di giovani talenti a discapito di Basket Torino. Palombella vuole parlarci e vedere se sarà possibile collaborare. "Ogni quartiere di Torinno avrà un pezzo di Basket Torino - dice -. Ci arriveremo col tempo, intanto abbiamo già coinvolto una società per le giovanili e possono diventare di più, dobbiamo parlare con tutti i dirigenti delle società torinesi".

Poi, serve coinvolgere i cittadini, fare sentire la vicinanza alla squadra principale della città e fare andare gli appassionati al palazzetto per le partite. "Vorrei far venire voglia di guardare la pallacanestro, far venire le persone al palazzetto e fare vedere quello che c'è dietro - dice -. In questo servirà l'aiuto delle istituzioni, degli sponsor, ma soprattutto di tifosi e appassionati".

Confermati lo sponsor Reale Mutua e il play Federico Massone

Riguardo gli sponsor, il principale e più importante è rinnovato, come annunciato dal nuovo proprietario. L'accordo con Reale Mutua è stato trovato per un altro anno almeno, prorogabile per un secondo. Per quanto riguarda rosa e staff, invece, ancora tutto da vedere, nonostante siano già stati fatti i primi passi durante il cambio di proprietà. Coach Moretti e le sue idee sono il punto dal quale ripartire, con il playmaker Federico Massone.

"Da mercoledì abbiamo iniziato a lavorare ma per adesso solo valutazioni ad ampissimo spettro - ha commentato Moretti -. Abbiamo Massone che sarà il play titolare e che con orgoglio ripresenteremo come uno dei giocatori più importanti della prossima stagione. E stiamo chiudendo il rinnovo per un altro giocatore, per gli altri aspettiamo. Dovremo prenderci qualche rischio. Prima di parlare di nomi e impianti tecnici tattici passerà qualche settimana, anche se qualche nome è già in testa".

Anche quale sarà il budget per costruire la squadra è ancora in fase di decisione, e capito quello sarà possibile sapere che ne sarà di Marco Cusin e degli statunitensi MaCio Teague e soprattutto Robert Allen, numero uno della passata stagione che potrebbe puntare ad altri lidi.

L'assessore Carretta: "Il basket è centrale per la nostra città"

Presente anche l'assessore comunale allo sport Mimmo Carretta, che ha salutato con entusiasmo e interesse la nuova proprietà della squadra gialloblu. "Si apre ufficialmente un nuovo capitolo nella storia della pallacanestro nella nostra città - ha commentato - che preserverà la continuità e il legame col territorio. La notizia arriva a pochi giorni di distanza dalla conferma a Torino della quinta edizione consecutiva della Final Eight di Coppa Italia, dimostrazione di quanto il basket sia centrale e strategico per la nostra città. Come amministrazione continueremo a supportare il mondo cestistico torinese affinché possa continuare a svilupparsi e consolidarsi, raggiungendo i palcoscenici che ha dimostrato di meritare".

Nel piano di Palombella per arrivare a più persone e coinvolgere maggiormente i cittadini, c'è anche la possibile costruzione di nuovi campi da gioco, da valutare con la Città.