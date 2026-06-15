Per ogni 1 euro investito, il basket genera 17 euro sul territorio. E le Final Eight tornano a Torino anche nel 2027



La passione per il grande basket si è accesa a Torino: sono stati più di 40 mila gli spettatori alle Final Eight 2026, nei quattro giorni della competizione dal 18 al 22 febbraio. La Lega Basket Italia ha registrato ben 40.014 presenze totali, di cui 12.597 per la finale di domenica, un record assoluto per una finale di Coppa Italia.

"Territorio che vive e respira basket"

Numeri che, per il presidente della LBA Maurizio Gherardini, sono la testimonianza di un "territorio che respira e vive basket. Particolarmente gradita la possibilità di combinare all'evento vetrina quello con i giovani: ha funzionato. È la testimonianza che siamo riusciti a fare squadra".

L'impatto complessivo

A distanza di quattro mesi dall'evento, al Circolo dei Lettori è stata presentato lo studio sulle ricadute economiche generate dalla Frecciarossa Final Eight 2026 sulla base delle rilevazioni effettuate da StageUp. L'impatto economico complessivo - considerando quanto gli spettatori hanno speso in alberghi, ristoranti, trasporti e shopping, a cui si sommano gli investimenti delle imprese- è di € 12.6 milioni sul territorio e 20.6 milioni a livello nazionale.

Moltiplicatore da 17

Particolarmente significativo il moltiplicatore di 17.1 tra l'investimento dei partner istituzionali e il ritorno economico ottenuto. Complessivamente Camera di Commercio, Comune e Regione hanno stanziato 635mila euro: per ogni euro speso, sono ricaduti sul territorio 17 euro.

Un dato in crescita del +30% rispetto al 2024 e significativamente più elevato della media di quelli di valenza nazionale ospitati in Piemonte. L’importante impatto economico non deve far trascurare il rilevante contributo reputazionale e di radicamento sulla Città che la Final Eight ha su Torino: il 69% degli italiani e l’81% dei torinesi conosce Torino come città ospitante e ben l’88% dei nostri connazionali e l'85% dei residenti lo valutano positivamente.

I commenti

"La strategia dei grandi eventi - ha sottolineato l'assessore regionale al Turismo Paolo Bongioanni - serve a fare conoscere il Piemonte, generando così turismo". "Questi numeri - ha aggiunto l'assessore comunale allo Sport Mimmo Carretta - indicano una crescita di entusiasmo che trova a Torino il suo naturale sfogo. Abbiamo una città che si lascia scoprire e diventa partner dell'evento".

Soddisfatto del risultato anche il presidente della Camera di Commercio Massimiliano Cipolletta: le Final Eight sono state una vetrina anche per venti Maestri del Gusto e dieci cioccolatieri. "All'Inalpi Arena - ha spiegato - abbiamo somministrato 3mila calici di vino, permettendo di fare conoscere le eccellenze del nostro territorio. A Torino ci si sente accolti".

Final Eight anche nel 2027

Ed in occasione del bilancio economico è stata annunciata anche una grande novità le Final Eight tornano a Torino anche nel 2027, con appuntamento all'Inalpi Arena dal 17 al 21 febbraio.