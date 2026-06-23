La pallacanestro si assicura il futuro: rinnovato il rapporto di sponsorizzazione di Reale Mutua per Basket Torino

Reale Mutua Assicurazioni e Reale Immobili annunciano il rinnovo del proprio impegno al fianco di Basket Torino. In vista della prossima scadenza contrattuale, Reale Mutua ufficializza il prolungamento del sostegno per la prossima stagione sportiva, con un'opzione per l'anno successivo. Parallelamente, anche Reale Immobili conferma la propria partnership con il club gialloblù, garantendo basi solide, continuità di visione e certezze economiche per il futuro della pallacanestro torinese.



L'annuncio del rinnovo si inserisce nel quadro dell’operazione di cessione del 100% delle quote societarie di Basket Torino all’imprenditore torinese Bruno Palombella. In questo contesto di evoluzione, Reale Mutua continua a rappresentare un elemento di stabilità, supporto e continuità per il territorio e per il basket torinese, facendo da ponte ideale in ognuna delle fasi di transizione della società negli ultimi 7 anni, confermando il proprio radicamento territoriale sotto la Mole a tutela della piena operatività del progetto sportivo.



Il Gruppo desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente uscente, David Avino e a tutto il suo team, per l’importante lavoro svolto nel corso degli ultimi cinque anni. La dedizione dimostrata e il rigore con cui ha guidato la società hanno permesso non solo di costruire un patrimonio sportivo e organizzativo di eccellenza, ma di garantire l'esistenza stessa del basket di alto livello nella realtà torinese, portando il club a raggiungere traguardi di rilievo, come il costante accesso alla seconda fase del campionato e la finale del 2023.

Un ringraziamento va inoltre al suo costante impegno nel costruire e valorizzare un settore giovanile forte, tassello fondamentale per permettere ai giovani di accedere ad attività sportive di livello e nel diffondere la cultura del benessere, della salute, dell'inclusione e del gioco di squadra.

Contestualmente, Reale Mutua e Reale Immobili rivolgono un caloroso benvenuto alla nuova proprietà. Nel condividerne i valori fondanti, la passione per questo sport e la forte attenzione allo sviluppo del territorio, il Gruppo conferma la massima apertura e la totale disponibilità a collaborare sin da subito. L’obiettivo comune resta quello di unire le forze per far crescere ulteriormente la squadra, consolidare la struttura societaria e raggiungere nuovi traguardi sportivi e sociali.



"Reale Group affonda le sue radici a Torino e per questa città avverte un profondo impegno verso la comunità, che supera la dimensione strettamente economica — ha dichiarato Luca Filippone, direttore generale di Reale Group —. In questi sette anni lo scenario societario è cambiato più volte, ma noi abbiamo scelto di rappresentare un punto di riferimento solido, e una certezza per la squadra, per i tifosi e per l'intera collettività. Per noi il basket sotto la Mole non è solo competizione, ma un patrimonio sociale immenso, un punto di aggregazione per tantissimi giovani e per le loro famiglie. Siamo felici di continuare a fare la nostra parte con immutata passione, pronti a scrivere questo nuovo capitolo al fianco della nuova proprietà per far battere ancora più forte il cuore sportivo della nostra città".

