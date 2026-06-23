Allerta gialla sul Piemonte: domani previsti temporali anche di forte intensità

La morsa di caldo che avvolge il Piemonte è pronta a mostrare il suo rovescio, in senso letterale. I temporali previsti per domani hanno infatti convinto Arpa a diffondere un’allerta gialla per mercoledì, che interesserà tutto il Piemonte.

"Oggi pomeriggio – è la previsione diffusa col bollettino di emesso alle ore 12.14 – sono previsti rovesci e temporali localmente moderati o forti su zone montane e pedemontane, in possibile sconfinamento sulle pianure. Domani l'instabilità sarà più marcata e diffusa con temporali anche di forte intensità, a partire dai rilievi, in estensione alle pianure, associati a fulminazioni, grandinate e raffiche di vento".