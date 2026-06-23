Auto contro moto a Bollengo, muore l'uomo di 53 anni in sella alla due ruote

Terribile incidente in tarda mattinata a Bollengo, lungo la statale 228 e proprio all'altezza del distributore di benzina con insegne Q8. Per cause e dinamica ancora da accertare, intorno alle 11.30 un pick up guidato da un 77enne del posto è andato a scontrarsi contro una motocicletta Ducati.



Subito è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Azienda Zero. Il motociclista, di 55 anni e originario di Zimone (provincia di Biella), è stato medicato sul posto dall'equipe del servizio regionale di Elisoccorso che lo ha poi trasportato in ospedale al CTO di Torino. Le sue condizioni sono subito apparse gravi e nonostante l'impegno dei medici non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso, dopo essere arrivato al pronto soccorso in arresto cardiaco.

I due passeggeri dell'auto sono stati ricoverati in codice verde. Sul caso le indagini sono affidate ai carabinieri di Azeglio e alla procura della Repubblica di Ivrea.