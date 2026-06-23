Black out nel centro: al buio anche il Comune ed il Consiglio Regionale. A Mirafiori palazzo senza corrente da ore

Dal centro di Torino a Mirafiori sud, nuova giornata di black out. Il caldo intenso di oggi, con la colonnina di mercurio che ha raggiunto i 34°, sta mettendo a dura prova il capoluogo. Quando la temperatura si fa rovente, e quindi la richiesta di energia schizza verso l’alto per l’accensione di migliaia di condizionatori contemporaneamente, salta la luce.

Comune al buio

E' accaduto intorno all'ora di pranzo nel centro di Torino. A rimanere al buio per circa mezz'ora anche Palazzo Civico, nel dettaglio la sede centrale di piazza Palazzo di Città: alcuni dipendenti sono rimasti temporaneamente bloccati negli ascensori. Una criticità che arriva all'indomani della discussione politica in aula sui black out. Quanto accaduto oggi, per il capogruppo del M5S Andrea Russi, "sembra una sintesi perfetta: Torino prova a spiegare l’emergenza mentre l’emergenza entra direttamente nella sede del Comune".

"Per una città che si racconta come attrattiva, - aggiunge il pentastellato - internazionale e capitale dell’innovazione, è una situazione indegna di una grande città europea. Servono misure straordinarie per questa estate e una programmazione seria sul lungo periodo".

Va all'attacco anche il vicecapogruppo di Forza Italia Domenico Garcea: "I problemi che i cittadini denunciano da mesi hanno deciso di presentarsi direttamente negli uffici del Comune. Speriamo almeno che questa volta qualcuno se ne accorga". A fargli eco la capogruppo azzurra Federica Scanderebech: "Il sindaco chiederà scusa ai suoi funzionari impossibilitati a lavorare, a coloro che sono rimasti chiusi negli ascensori? O adesso sarà mica colpa dei dipendenti comunali se salta la luce anche a palazzo civico?

Problemi in Consiglio Regionale

Fa conto con i disagi anche il Consiglio Regionale, dove gli uffici che si affacciano su via Arsenale sono senza corrente: una persona è bloccata dentro l'elevatore.

A Mirafiori palazzo senza corrente da 13 ore

La situazione più grave si registra nella zona sud del capoluogo, a Mirafiori. In corso Salvemini, in modo particolare nel palazzo al civico 38, manca la luce ormai da 13 ore con tutte le problematiche conseguenti. Le persone più anziane o con difficoltà di deambulazione sono bloccate in casa ormai da ora, senza possibilità di uscire, dato che l'ascensore non funziona. Il cibo contenuto nei frigoriferi è completamente da buttare: sempre lì poi manca l'acqua.

Stessa situazione di disagio per chi abita in via Canonica. La corrente è mancata per diverso tempo anche in altri palazzi della zona, ma in questo caso la situazione è stata risolta grazie all'intervento di Ireti.

Lamentele anche dalla zona delle case popolari di via Dina, dove il blackout è scattato ieri intorno alle 22, e da via Romita angolo via Balla dove 220 famiglie sono senza corrente da 18 ore.

