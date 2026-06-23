Dai rifiuti alle persone che dormono in strada: "Cenisia è abbandonata"

"SOS Cenisia abbandonata". E' questo il nome della pagina facebook creata dai residenti del quartiere della Circoscrizione 3 per raccontare i problemi del territorio. Soprattutto quelli di convivenza tra nomadi e cittadini, che tornano denunciare episodi di degrado.

I problemi

Cumuli di rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti, strade invase dai piccioni in cerca di cibo, famiglie di rom che rovistano nell'immondizia: molti poi utilizzano le panchine come letti di fortuna, oppure dormono direttamente sul marciapiede. "Non è possibile camminare - spiega una donna esasperata - nella zona in cui stazionano, perché oltre ad assumere atteggiamenti da padroni del luogo, lasciano anche libero un cane di tipo molosso tra via Pragelato e via Azzi".

"Ci sono insediamenti abusivi, - aggiunge - persone che dormono in strada e continui accumuli di rifiuti. Nonostante le numerose segnalazioni inviate alle istituzioni, al momento non abbiamo ricevuto riscontri".

La situazione è particolarmente critica in via Pragelato, dove gli abitanti hanno effettuato diverse segnalazioni per la spazzatura abbandonata in strada. Un problema che porta in certi momenti ad una vera e propria invasione di piccioni, "attirati dai contenitori del cibo, con evidenti disagi per tutti".