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Cronaca | 23 giugno 2026, 16:39

Pinerolo: colonnina per la ricarica di auto elettriche danneggiata da un mezzo

L’impianto davanti al Comune verrà riparato nei prossimi giorni

Pinerolo: colonnina per la ricarica di auto elettriche danneggiata da un mezzo

A delimitarla ci sono delle transenne e un foglio di carta sul cartellone di fianco intima di non utilizzarla. Da qualche giorno la colonnina per la ricarica di auto elettriche, posizionata davanti al Comune di Pinerolo, in piazza Vittorio Veneto, è fuori uso: “È stata danneggiata da un mezzo. È stata attivata l’assicurazione per recuperare i soldi della riparazione ed è già stata contattata la ditta perché la rimetta in funzione” spiega l’assessora alla Viabilità Giulia Proietti.

Questo impianto fa parte dei 4 finanziati dal progetto ‘Piter Alte Valli – Cuore delle Alte Valli – Cuore Dinamico’ e inaugurati il 21 marzo 2024.

Marco Bertello

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