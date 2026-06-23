Torino, capitale del cioccolato: tra tradizione e storiche botteghe

Torino conquista i visitatori con la precisione delle sue vie, l'eleganza dei palazzi sabaudi e quell'aria un po' aristocratica che si respira sotto i portici. Chi sceglie di trasferirsi qui, che sia per studio o per una svolta professionale, si accorge presto che la qualità della vita passa soprattutto dai piccoli riti quotidiani.

Una delle prime cose da fare per sentirsi davvero a casa in questa città, oltre a cercare un affitto stanza a Torino che diventi il proprio punto di riferimento, è sicuramente esplorare la sua straordinaria tradizione dolciaria. I caffè storici non sono semplici locali, ma veri e propri salotti dove il tempo sembra essersi fermato.

Il rapporto unico con il cioccolato

La città può vantare una storia particolare con la cioccolata, un legame indissolubile che affonda le sue radici nel lontano 1560, quando Emanuele Filiberto di Savoia trasferì la capitale del ducato da Chambéry. Per festeggiare l'evento, venne servita pubblicamente una tazza di cioccolata calda, dando il via a una vera e propria epopea gastronomica.

Nel corso dei secoli, i maestri cioccolatieri torinesi hanno saputo innovare il settore, inventando prima il celebre bicerin e successivamente il gianduiotto, nato dall'intuizione di miscelare il cacao con le pregiate nocciole tonde gentili delle Langhe durante il blocco continentale napoleonico.

Questa eccellenza artigianale si respira ancora oggi all'interno dei caffè storici, tappe fondamentali che rendono attrattiva la vita nei quartieri centrali sia per i turisti sia per chi ha appena trovato un affitto stanza a Torino.

L'eleganza senza tempo del Caffè Al Bicerin

Il viaggio alla scoperta del cioccolato torinese non può che iniziare da una delle botteghe più antiche e conservate della città, situata di fronte alla Consolata.

Il Caffè Al Bicerin, fondato nel 1763, conserva intatta l’atmosfera ottocentesca con i suoi tavolini di marmo e le boiserie di legno. Questo locale è storicamente legato alla nascita dell'omonima bevanda, composta da un delicato strato di caffè, cioccolata calda e crema di latte, servita rigorosamente in bicchieri di vetro per mostrarne la stratificazione.

La sosta in questo tempio della golosità rappresenta un rituale irrinunciabile per chiunque desideri immergersi nella storia sabauda più autentica.

La tradizione aristocratica del Caffè San Carlo

Spostandosi nella monumentale cornice di Piazza San Carlo, si incontra un altro pilastro della tradizione dolciaria locale.

Il Caffè San Carlo, inaugurato nel 1822, si distingue per i suoi arredi sfarzosi e per essere stato il primo locale della città a essere illuminato a gas. Qui la cioccolata calda viene servita seguendo le antiche ricette di corte, densa e profumata, accompagnata dalla classica pasticceria secca piemontese.

Molti studenti universitari che hanno trovato un affitto stanza a Torino nelle vicinanze amano frequentare questi spazi storici durante le pause dallo studio, respirando l'aria dei grandi salotti intellettuali del passato.

L'arte artigianale della Cioccolateria Peyrano

Per comprendere appieno l'evoluzione della produzione del cioccolato a Torino, è d'obbligo menzionare una vera istituzione artigianale situata in corso Vittorio Emanuele II.

Peyrano nasce nei primi anni del Novecento come laboratorio specializzato nella torrefazione del cacao e diventa rapidamente il fornitore ufficiale della casa reale. Questa cioccolateria è rinomata per la meticolosa selezione delle materie prime e per la produzione di oltre ottanta varietà diverse di cioccolatini, tra cui spiccano i gianduiotti classici ed estrusi.

La cura dei dettagli e la passione tramandata di generazione in generazione confermano Torino come la vera capitale italiana del cioccolato.

