Nichelino festeggia i primi 100 anni di nonna Ausilia

Più forte del tempo del passa, ancora lucida e molto presente: nei giorni scorsi Nichelino ha festeggiato i 100 anni di nonna Ausilia, un'anziana che ha raggiunto l'invidiabile traguardo del secolo di vita, meritandosi la visita dell'assessora alla Terza Età Giorgia Ruggiero, che è andata a portarle i saluti dell'Amministrazione e di tutta la città.

Dalla Seconda guerra mondiale ai giorni nostri

"Mi ha raccontato la sua vita con una lucidità straordinaria: ricordi vivi, intensi, come quelli dei bombardamenti al Lingotto durante la guerra, quando con il papà fu costretta a scappare", ha detto l'esponente della giunta Tolardo. "Da diversi anni non esce più di casa, ma conserva ancora negli occhi e nel cuore l’amore per il nostro territorio. Un tempo vedeva la chiesa dalla finestra, oggi gli edifici costruiti nel tempo gliela nascondono. Ma il figlio, con affetto, le scatta fotografie per mostrarle com’è cambiata la città che lei ama tanto".

Giorgia Ruggiero ha concluso la sua visita con un sincero in bocca al lupo alla nei centenaria: "Grazie Ausilia, per la tua testimonianza, per la tua forza e per il legame profondo con la nostra città". Dall'inizio del 2025, questa è la quarta signora di Nichelino che ha festeggiato i 100 anni.