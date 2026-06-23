Dischi in vinile, fumetti e cultura pop: il Comune cerca chi organizzerà il nuovo mercato

Un nuovo appuntamento dedicato agli appassionati di vinili, fumetti, collezionismo e cultura pop potrebbe presto animare una delle piazze più frequentate di San Salvario. La Città di Torino ha infatti pubblicato il bando per individuare il soggetto attuatore che avrà il compito di organizzare e gestire il nuovo mercato periodico tematico del Disco e del Fumetto in piazza Madama Cristina.

La procedura, aperta fino al prossimo 13 luglio, rappresenta l'ultimo passaggio amministrativo per dare concretezza a un progetto approvato dalla Circoscrizione 8 e successivamente recepito dalla Giunta comunale nell'ambito della programmazione dei mercati tematici cittadini.

Un nuovo evento per San Salvario

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di valorizzare piazza Madama Cristina attraverso un appuntamento periodico dedicato a un settore che continua ad attrarre appassionati di tutte le età. Il mercato sarà dedicato alla vendita e allo scambio di dischi, vinili, cd, fumetti, graphic novel, materiale da collezione e prodotti collegati all'universo dell'editoria illustrata e musicale.

Secondo quanto previsto dal bando, l'evento si svolgerà nell'area pedonale della piazza con cadenza mensile, individuando come data di riferimento la seconda domenica di ogni mese. Sono previste fino a undici edizioni all'anno, con esclusione del mese di dicembre e la possibilità di modifiche solo in presenza di lavori pubblici o altre manifestazioni concomitanti.

Il ruolo del soggetto attuatore

Il Comune non cerca semplicemente un organizzatore logistico. Il soggetto che verrà selezionato dovrà infatti fungere da interlocutore tra gli operatori commerciali e l'amministrazione pubblica, coordinando la partecipazione degli espositori e garantendo il corretto svolgimento dell'iniziativa.

Ma il compito andrà oltre l'aspetto strettamente commerciale. Il regolamento comunale sui mercati periodici tematici prevede infatti che il soggetto attuatore promuova anche attività collaterali di animazione culturale, sociale e territoriale, trasformando il mercato in un'occasione di aggregazione e valorizzazione del quartiere.