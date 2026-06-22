Sport e solidarietà con la 21esima edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup

Sport e solidarietà sono andati in buca con la 21ª edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, l’evento che unisce professionisti, celebrities e amateurs in una preziosa giornata in cui sport, amicizia e solidarietà si fondono per trasformarsi in un concreto supporto alla ricerca.

L’appuntamento è andato in scena oggi, lunedì 22 giugno al Royal Park I Roveri di Fiano, gioiello immerso nella splendida cornice del Parco Naturale La Mandria, con l'obiettivo primario di sostenere la Ricerca sulla SLA – Sclerosi Laterale Amiotrofica e la prevenzione del cancro, due dei pilastri su cui poggia la Fondazione nata 23 anni fa per volere di Gianluca Vialli e Massimo Mauro.

Platini e tanti grandi campioni del passato

Tra i grandi ex del calcio presenti Michel Platini, Gianfranco Zola, Giancarlo Antognoni, Paolo Montero, Michele Paramatti, Alessandro Rosina e con loro Marzio Perrelli, Ceo dell’America’s Cup Partnership, l’ex campione di sci Paolo De Chiesa, e Mark Streit, ex capitano della Nazionale svizzera di hockey su ghiaccio.

Tra i PRO sfida nella sfida tra vere e proprie “delegazioni”: quella italiana rappresentata da Peppo Canonica, Francesco Laporta, Guido Migliozzi e Lorenzo Scalise, quella spagnola con Rafa Cabrera Bello, Jorge Campillo, Ivan Cantero, i fratelli Nacho e Manuel Elvira e Adrian e Javier Otaegui, e quella inglese con il capitano dell'European Junior Ryder Cup Stephen Gallacher, MaShew Baldwin, Liam Bond, ScoS Drummond, Mark Foster e Andrew Marshall. Grandi nomi che nei giorni successivi saranno protagonisti dell'Open d’Italia.

Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro, ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Una giornata speciale con tanti amici che consideriamo parte integrante della Fondazione, perché è grazie alla loro costante partecipazione se questo evento da 21 anni scandisce il calendario delle nostre iniziative. Una partecipazione che ha un significato profondo, perché diventa supporto concreto agli obiettivi che di volta in volta ci prefiggiamo e in cui ciascuno dei presenti si riconosce. Con il pensiero, naturalmente, rivolto a Luca che sentiamo vicino e che, tutti insieme, vogliamo rendere orgoglioso di quanto questo gioco di squadra ci permetterà di realizzare ancora una volta".

Gli obiettivi da raggiungere, ricordando Luca

I fondi raccolti durante questa edizione saranno destinati a due obiettivi: 1) Il finanziamento del Bando di ricerca sulla SLA 2026 di Fondazione AriSLA, per alimentare l’obiettivo che sin dalla sua nascita sta alla base della Fondazione, quello della ricerca finalizzata all’individuazione di un farmaco in grado di contrastare la SLA e dare speranza agli ammalati e alle loro famiglie; 2) Il sostegno ai progetti della Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro in favore dell’Istituto di Candiolo – IRCSS.

A oggi la Fondazione Vialli e Mauro ha raccolto 6.934.128 euro.