Un viaggio intimo tra montagne e rinascita: Alessandro Mella presenta il suo libro a Vauda

La suggestiva cornice della biblioteca di Vauda Canavese, situata in via Bernardo Castagneri 1, si prepara ad accogliere un appuntamento letterario profondo e coinvolgente.

Venerdì 26 giugno, alle 20.45, l'autore Alessandro Mella presenterà al pubblico la sua ultima fatica, "I falò proibiti e altre storie", un volume pubblicato dalla casa editrice Baima Ronchetti di Castellamonte.

Tra verità e racconti

Il libro si presenta come un delicato mosaico di narrazioni, idealmente suddiviso in due sezioni che accompagnano il lettore in un percorso di scoperta interiore e paesaggistica. La prima parte del testo offre un viaggio attraverso episodi che, pur somigliando a pura verità storica, conservano tutto il fascino del racconto fantastico. A introdurre lo spirito dell'opera è la stessa nota di presentazione: "Tante piccole storie, tanti racconti, da leggere un poco alla volta, sera per sera".

La resilienza e l'abbraccio della montagna

È tuttavia nella seconda metà del volume che la narrazione si fa più personale e toccante. Le pagine esplorano il complesso equilibrio della condizione umana di fronte alle avversità, mettendo in luce le vicende di una famiglia segnata da un percorso in salita. Emerge con delicatezza il rapporto dell'autore con la malattia, intesa come spartiacque che obbliga a reinventarsi e ad accettare un nuovo ciclo dell'esistenza, facendo i conti con i propri limiti ma anche con i doni inattesi della provvidenza.

L'obiettivo dell'autore è chiaro: "La ricerca di sé stessi e dei veri sentimenti di fronte al mutamento imprevisto". Un ruolo centrale in questo percorso di catarsi è affidato alla montagna, non solo come sfondo geografico fatto di laghi alpini e vallate, ma come custode silente di grandi e piccole esistenze.

Una prospettiva diversa sulla vita

L'incontro, supportato e promosso dai Caffè Culturali Viù, si preannuncia come un'occasione preziosa di aggregazione e dialogo per tutta la comunità locale. L'invito rivolto al pubblico fissa l'orizzonte emotivo dell'evento: "Una serata speciale, per vedere la vita da una prospettiva diversa, in un turbinio di emozioni e di favole vere".

L'appuntamento rappresenta un'occasione ideale per unire il piacere di una serata in compagnia a frammenti di pura riflessione, lasciandosi trasportare dalle storie che popolano le nostre montagne.