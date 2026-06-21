Regio, Rosso Beethoven porta otto concerti nella Corte d'Onore di Palazzo Reale

Il Teatro Regio presenta “Rosso Beethoven”, un ciclo di otto concerti all’aperto che dal 30 giugno al 22 luglio porterà nella Corte d’Onore di Palazzo Reale un percorso dedicato al compositore di Bonn, in vista del bicentenario della sua scomparsa nel 2027.

La rassegna nasce dall’idea di intrecciare musica, storia e luoghi simbolo della città, proseguendo la collaborazione tra Teatro Regio e Musei Reali avviata nel 2023. Un progetto che attraversa “ribellione, tensione, audacia e luce”, raccontando l’evoluzione creativa di Beethoven e il suo impatto sul linguaggio musicale europeo.

A presentare le rassegna estiva sono stati il sindaco e presidente della Fondazione Teatro Regio, Stefano Lo Russo, il sovrintendente Mathieu Jouvin, la direttrice dei Musei Reali Paola D’Agostino e il direttore artistico Cristiano Sandri.

Quattro giovani direttori

“Rosso Beethoven” mette in dialogo due generazioni: da una parte il Beethoven dei suoi anni più rivoluzionari, tra i trenta e i quarant'anni; dall’altra quattro direttori trentenni – Agata Zając, Aram Khacheh, Alessandro Palumbo e Liubov Nosova – chiamati a reinterpretare un repertorio che continua a parlare al presente.

Per Khacheh e Palumbo si tratta di un ritorno al Regio: il primo ha diretto Pierino e il lupo al Piccolo Regio nel gennaio 2026; il secondo ha firmato l’orchestrazione di Un mari à la porte nel 2023 e diretto negli anni successivi Pierino e il lupo, The Tender Land e La traviata. La solitudine di una stella.

Tra arte, giardini e musica

Tutti i concerti iniziano alle 21, ma la nuova formula all inclusive “Emozione Reale” permette di accedere già dalle 19.30 per vivere una serata completa all’interno dei Musei Reali. Il pubblico potrà infatti visitare l’appartamento della regina Elena, passeggiare nel Giardino Ducale e godersi un aperitivo alla Caffetteria Reale prima del concerto. Un modo per trasformare l’ascolto in un’esperienza culturale immersiva, tra architettura, natura e musica sotto il cielo d’estate.

Programma e date di recupero

La rassegna si articola in quattro temi – Ribellione, Tensione, Audacia, Luce – che scandiscono l’evoluzione del pensiero beethoveniano. In caso di maltempo sono previste date di recupero per tre dei quattro programmi: Ribellione (2 luglio), Tensione (9 luglio), Luce (23 luglio).

Info

Teatro Regio, piazza Castello 215, tel. 0118815241/242, sito web www.teatroregio.torino.it