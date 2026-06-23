L’arte che scardina i tabù, all’Ecomuseo Nesta visite guidate senza abiti

L'arte contemporanea ha il dovere di interrogare i nostri limiti e scardinare i tabù. Partendo da questo assunto, la mostra UNAPOLOGETIC NAKED TRUTH dell'artista Francesco Brunetti compie un ulteriore, radicale passo in avanti. Oltre a esporre 200 opere che esplorano e normalizzano il corpo maschile spogliato, la direzione dell'Ecomuseo Nesta lancia una provocazione performativa e filosofica senza precedenti: se è lecito guardare dei nudi in un museo, perché non dovrebbe essere lecito essere nudi davanti all'arte?

Per rispondere a questa domanda, venerdì 3 luglio e sabato 11 luglio, alle 21, si terranno due speciali visite guidate a porte chiuse. La particolarità dell'evento risiede nel fatto che sia il pubblico sia la guida d'eccezione - il direttore del museo, professor Walter Revello - condurranno e vivranno l'intera visita completamente svestiti.

Come teorizzato nei saggi critici che accompagnano l'esposizione, la "veste" è l'armatura sociale che definisce i nostri ruoli, i nostri poteri e le nostre distanze. Spogliarsi all'interno di un'istituzione museale significa rinunciare a quell'armatura, azzerare le gerarchie e mettersi sul medesimo piano di vulnerabilità dei soggetti ritratti da Brunetti. È un invito a vivere l'arte non più come spettatori esterni, ma come corpi tra i corpi.

Le due serate evento saranno completamente gratuite e organizzate per garantire ai partecipanti una "bolla" di sicurezza psicologica e fisica, nel rispetto della totale privacy. I visitatori avranno a disposizione una sala attigua allo spazio espositivo in cui spogliarsi di tutto e depositare i propri effetti personali. I telefoni cellulari e i dispositivi di registrazione dovranno essere rigorosamente spenti già all'ingresso del museo e lasciati in custodia. A ulteriore garanzia dell'intimità dell'esperienza, si specifica che l'Ecomuseo è del tutto sprovvisto di telecamere di videosorveglianza o circuiti di sicurezza interni.

DETTAGLI DELL'EVENTO:

Evento: Visita guidata naturista alla mostra Unapologetic Naked Truth (Artista: Francesco Brunetti).

Guida: Prof. Walter Revello, Direttore del museo.

Date e Orari: Venerdì 3 luglio (ore 21:00) | Sabato 11 luglio (ore 21:00).

Condizioni: Ingresso gratuito. Riservato Over 18. Esperienza blindata: telefoni spenti all'ingresso e lasciati in sala attigua, assenza di telecamere interne.

Luogo: Ecomuseo Nesta, via San Gaetano da Thiene 6, Torino.

Prenotazione obbligatoria: www.liberegabbie.org