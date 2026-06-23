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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 23 giugno 2026, 14:16

Nichelino e i primi dieci anni del gruppo storico Conte Occelli

La ricorrenza festeggiata nei giorni scorsi con una rievocazione cui hanno preso parte oltre 250 figuranti

Nichelino e i primi dieci anni del gruppo storico Conte Occelli

Nichelino e i primi dieci anni del gruppo storico Conte Occelli

Nei giorni scorsi a Nichelino si è celebrato un compleanno speciale: i primi dieci anni di vita del gruppo storico Conte Occelli presieduto da Tiziana Malandrone

Oltre 250 figuranti al Grosa

Per l'occasione ai giardini del centro Grosa erano presenti oltre 250 figuranti per una rievocazione che, tra giuramenti e donazioni, ha raccontato le origini della contea di Nichelino avvenuta nel 1694 ad opera di Niccolò Manfredo Occelli (impersonato per l'occasione da Carmelo Gaglianone). 

Una festa cui hanno preso parte anche il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore alle Tradizioni locali Giorgia Ruggiero, tessera numero 1 del gruppo storico Occelli.

Massimo De Marzi

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