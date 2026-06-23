Con Summrland Fest a Moncalieri un mese di spettacoli dal vivo, tra cultura e inclusione

Ci sono luoghi speciali, capaci di migliorare la vita di chi li abita, li frequenta o semplicemente li attraversa. È da questa consapevolezza che nasce Summerland Fest 2026, un progetto culturale che unisce teatro, musica, impegno sociale e comunità. Organizzato da Santibriganti Teatro, in collaborazione con la Comunità Il Porto e con il sostegno del Comune di Moncalieri – Assessorato alla Cultura, il festival si svolgerà dal 23 giugno al 22 luglio. Gli eventi non si limiteranno, come lo scorso anno, agli spazio dello chapiteau immerso nel verde del parco della Comunità Il Porto, ma invaderanno il cortile Carità Senza Frontiere, la Casa di Riposo Denina e le panchine belvedere di Viale del Castello.

Summerland è un’iniziativa che va oltre la semplice programmazione artistica: è un progetto che guarda alla cultura come cura, come occasione di incontro, condivisione, formazione. Da anni Santibriganti Teatro collabora con la Comunità Il Porto offrendo, tramite le borse lavoro, esperienze professionali nell’organizzazione teatrale agli ospiti del centro. È anche per questo che lo chapiteau della comunità diventa oggi il cuore pulsante di una rassegna inclusiva, accogliente e aperta a tutta la cittadinanza.

Le quattro sezioni dell'edizione 2026

Il festival si articola in quattro sezioni pensate per diversi pubblici.

Alla luce del sole: spettacoli matinée (il mercoledì alle ore 10.30) per i bambini e le bambine dei centri estivi e per le famiglie, con proposte teatrali dedicate all’infanzia, alla fantasia e all’educazione attraverso il gioco;

Comic Live Show: stand-up comedy e teatro comico (il martedì alle ore 21.30), con attrici e attori che affrontano con ironia e intelligenza temi attuali e autobiografici, regalando risate e riflessioni;

Andate in Porto: teatro civile e contemporaneo (il mercoledì alle ore 21.30), con spettacoli che raccontano l’identità, il cambiamento, l’impegno, la memoria e la relazione tra individuo e collettività.

Teatralmente utile: la novità di quest’anno. Summerland Fest uscirà dal parco de Il Porto per entrare nelle case di riposo, nei centri di accoglienza e in altri luoghi dove l’arte è meno accessibile o semplicemente assente.

Primo appuntamento con 'Santo Subito'

Si comincia martedì 23 giugno, alle ore 21.30, con COMIC LIVE SHOW: allo Chapiteau della Comunità Il Porto è in programma Santo subito di e con Stefano Gorno

Un presidio comico liturgico che può avere effetti indesiderati anche gravi, leggere attentamente il bugiardino, non somministrare al di sotto dei sedici anni, se il sintomo persiste consultare l’esorcista. Nel 2019 il Gorno è stato segnalato…, dal Corriere della Sera, tra i più divertenti stand up comedian italiani. Vi appare financo su Prime Video nella rassegna Zelig-Italian Stand Up. Fate voi.

Per ulteriori info: Santibriganti Teatro – www.santibriganti.it

Tel 011.645740 dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 17