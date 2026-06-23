Cinema e natura al Castello di Agliè: visita, incontro e proiezione a cura di CinemAmbiente



La natura osservata, raccontata e interpretata attraverso linguaggi diversi. Sabato 27 giugno il Castello di Agliè dedica un’intera giornata al rapporto tra arte e ambiente con Cinema e natura – Il sentimento della Natura... con chi la filma, appuntamento che mette in dialogo la ricerca artistica di Jessica Carroll e il cinema documentario naturalistico grazie alla collaborazione con CinemAmbiente.

Il programma prende avvio alle ore 17.30 con una visita guidata alla mostra dedicata all’artista il cui lavoro è da sempre legato all’osservazione del paesaggio, dei cicli naturali e delle relazioni tra esseri viventi. Un percorso che invita a riflettere sul rapporto tra uomo e natura attraverso opere che intrecciano arte, scienza e sensibilità ecologica. Alle 21 la Corte d’onore del Castello si trasformerà in un cinema all’aperto per la proiezione del documentario La quercia e i suoi abitanti (Le Chêne et ses habitants, Francia 2022, 80’) di Laurent Charbonnier e Michel Seydoux. A introdurre la serata Jessica Carroll con Lia Furxhi, direttrice del Festival CinemAmbiente, e Tiziano Fratus, buddista agreste e nomade editoriale che ha pellegrinato in foreste maestose, meditando nei tronchi cavi delle grandi sequoie californiane quanto dei castagni e degli ulivi monumentali, attraversando riserve naturali, parchi storici, orti botanici e coniando concetti quali Homo Radix, Silva itinerans e Dendrosofia, dei quali ha scritto in molti libri.

Protagonista del film è una grande quercia di duecentodieci anni, centro vitale di un complesso ecosistema popolato da scoiattoli, formiche, topi selvatici e numerose altre specie. Attraverso lo sguardo dei registi, l’albero diventa il fulcro di un racconto che segue il susseguirsi delle stagioni e le dinamiche della vita che si sviluppa intorno al suo tronco, offrendo una riflessione sulla biodiversità e sull’equilibrio degli ambienti naturali.

La proiezione si inserisce nel percorso di collaborazione con CinemAmbiente, il festival nato a Torino nel 1998 e oggi principale manifestazione italiana dedicata al cinema ambientale. Organizzato dal Museo Nazionale del Cinema, il festival promuove durante tutto l’anno la diffusione della cultura ambientale attraverso il linguaggio cinematografico e la valorizzazione delle migliori produzioni internazionali dedicate ai temi della sostenibilità e della tutela della natura.