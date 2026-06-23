Opening Party del Kappa FuturFestival 2026 al Castello di Rivoli

Club Silencio annuncia la nuova collaborazione con Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e Kappa FuturFestival, tra i festival di musica elettronica più importanti al mondo (6° posto nella classifica Top 100 Festival 2025 di DJ Mag), per l'organizzazione dell'Opening Party ufficiale dell'edizione 2026 del festival che si terrà dal 3 al 5 luglio al Parco Dora.



L'evento si terrà giovedì 2 luglio al Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Residenza Sabauda riconosciuta Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.



Durante la serata si alterneranno in consolle DJ Tennis, autore di remix per artisti come Loco Dice, Tatyana Jane, protagonista di un B2B con Skrillex al CTM Festival 2024 di Berlino, e Drums and Chants, già presente sul palco del Kappa FuturFestival 2025.



Per una sera, le sale del Castello di Rivoli, faranno da sfondo a una lineup di artisti di calibro internazionale, tra drink food e una straordinaria apertura serale del percorso di visita.



Fino alle 21:30, sarà inoltre possibile visitare:

- la collezione permanente del museo con capolavori di artisti quali Michelangelo Pistoletto;

- la mostra “Giorgio Griffa: 90”, dedicata a uno dei protagonisti della pittura astratta contemporanea italiana;

- le tre mostre temporanee “Cecilia Vicuña: El glaciar ido (The vanished glacier / Il ghiacciaio scomparso)”, prima personale dell’artista in un museo italiano, a cura di Marcella Beccaria; “Inserzioni”, con opere e installazioni di Gabriel Chaile, Lonnie Holley e Huda Takriti, a cura di Francesco Manacorda e intervento di Huda Takriti a cura di Linda Fossati; “Il Castello Incantato 2.0”, l'esposizione ispirata all’idea di museo agorà, a cura di Marcella Beccaria, Francesco Manacorda e Paola Zanini.



Un nuovo appuntamento firmato Club Silencio che unisce la scoperta del patrimonio culturale del territorio a esperienze serali con musica, intrattenimento e community.