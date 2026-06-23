Torino investe nelle scuole: quasi 4 milioni per l’efficienza energetica

Quasi 4 milioni di euro per migliorare l’efficienza dal punto di vista energetico di cinque complessi scolastici cittadini: Torino prosegue nel percorso di riqualificazione del proprio patrimonio pubblico, puntando su innovazione tecnologica, riduzione dei consumi e sostenibilità ambientale.

La Giunta Comunale ha approvato questa mattina, su proposta dell’assessora alla Transizione energetica e Digitale Chiara Foglietta, i progetti esecutivi degli interventi che saranno realizzati da Iren Smart Solutions e che interesseranno la scuola elementare Collodi (corso Benedetto Croce 26), i complessi scolastici di via Braccini 63 e 75, il complesso scolastico di piazzetta Jona 4-6 e quello di via Terraneo 1.

I lavori rientrano nel Piano EfficienTO, il programma pluriennale avviato dalla Città di Torino che punta a migliorare le prestazioni energetiche di circa 850 immobili comunali entro il 2030, attraverso un investimento complessivo di 110 milioni di euro a carico del partner privato Iren Smart Solutions, contribuendo in modo concreto agli obiettivi di decarbonizzazione e neutralità climatica.

Nel dettaglio, alla scuola Collodi saranno realizzati interventi di sostituzione dell’illuminazione interna ed esterna con LED, l’installazione di nuove valvole termostatiche e di un sistema di gestione intelligente degli impianti (BMS), l'isolamento termico degli scambiatori di calore, l’introduzione di nuove elettropompe di circolazione con inverter e l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Nei complessi scolastici di via Braccini 63 e 75 è prevista la sostituzione dei serramenti, con l’obiettivo di migliorare l’isolamento termico degli edifici e ridurre le dispersioni energetiche.

Il complesso di piazzetta Jona sarà interessato da interventi più articolati, che comprendono l’isolamento dell’intradosso del solaio del terrazzo e della palestra, la sostituzione dei serramenti e la realizzazione del cappotto termico sull’intero fabbricato.

In via Terraneo, infine, si procederà con la sostituzione dell’illuminazione interna ed esterna con LED, l’installazione di valvole termostatiche e di un sistema BMS, l'isolamento termico degli scambiatori di calore e la sostituzione delle elettropompe di circolazione con modelli dotati di inverter ad alta efficienza.

Grazie a questi interventi, la Città continua a investire nella riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti del patrimonio pubblico, migliorando al contempo la qualità degli ambienti scolastici e l’efficienza complessiva degli impianti.