Cus Torino, al via il bando Agon 2026/2027: borse di studio per studenti-atleti

Si aprono le candidature per il progetto Agon 2026/2027, il programma di borse di studio promosso dal Centro Universitario Sportivo Torinese (Cus Torino) in collaborazione con il Politecnico di Torino, l’Università di Torino, EDISU Piemonte e il Collegio Einaudi. Agon rientra nel programma Dual Career di Università e Politecnico di Torino.

Nato per sostenere studenti-atleti di talento provenienti dall’Italia e dall’estero, il progetto Agon offre l’opportunità di intraprendere un percorso universitario di alto livello senza dover rinunciare all’attività sportiva agonistica. Grazie alla collaborazione tra istituzioni accademiche e sportive, il programma favorisce un equilibrio concreto tra studio e sport, mettendo a disposizione strumenti di supporto, percorsi formativi flessibili e servizi di tutoraggio dedicati. Agon promuove così la crescita personale, accademica e sportiva dei partecipanti, accompagnandoli nella costruzione di competenze e prospettive professionali solide per il futuro, anche oltre la carriera agonistica.

Il progetto AGON si propone di sostenere lo sviluppo delle discipline sportive coinvolte, contribuendo ad accrescere sia il livello qualitativo sia il numero di praticanti. Allo stesso tempo, mira a rafforzare l’attrattività del sistema universitario torinese e dello sport universitario come punto di riferimento per studenti-atleti di talento provenienti dall’Italia e dall’estero. Un ulteriore obiettivo è la promozione del modello di Dual Career, favorendo l’integrazione tra percorso accademico e carriera sportiva e valorizzando l’esperienza del sistema universitario torinese come esempio di eccellenza in questo ambito.

Potranno candidarsi gli atleti che svolgono attività sportiva agonistica nelle seguenti discipline: rugby maschile e femminile, lotta olimpica maschile e femminile, atletica maschile e femminile, tennistavolo maschile, tennis maschile e femminile, pallavolo femminile, basket maschile, canoa velocità maschile e femminile, canottaggio maschile e femminile, hockey prato femminile e pattinaggio su ghiaccio maschile e femminile.

La commissione si riserverà di assegnare un posto ad un atleta/studente con disabilità, nelle discipline del tennis, del tennistavolo e della canoa, specialità nelle quali il Centro Universitario Sportivo torinese ha un’organizzazione sportiva in grado di supportare atleti diversamente abili di alto livello, che non abbiano compiuto i 35 anni di età.

Verranno assegnate 14 borse di studio complete (“full”: tasse universitarie, vitto, alloggio ed utilizzo delle strutture e delle palestre del CUS Torino, messa a disposizione di tecnici e istruttori qualificati e materiali sportivi) e 10 borse di studio (“light”: tasse universitarie ed utilizzo delle strutture e delle palestre del CUS Torino, messa a disposizione di tecnici e istruttori qualificati e materiali sportivi).

La domanda per l’ammissione alle borse di studio dovrà essere redatta esclusivamente sull’apposito form on–line di candidatura pubblicato sul sito https://progettoagon.it/candidatura/. Le domande, corredate della documentazione specificata nel form, devono pervenire entro e non oltre le 13 del 23 luglio 2026. Non verranno accettate candidature inviate in modalità diversa da quella on line.

Il presidente del Centro Universitario Sportivo Torinese, Riccardo D’Elicio, ha commentato: “attraverso il progetto Agon, il Cus Torino promuove un modello che consente agli studenti-atleti di conciliare al meglio il percorso universitario con l’attività sportiva di alto livello. Offrire ai giovani la possibilità di perseguire l’eccellenza sia nello studio sia nello sport rappresenta per noi una priorità e una fonte di grande orgoglio. Il riconoscimento ottenuto da questa iniziativa conferma il valore del lavoro svolto negli anni grazie al supporto di Università, Politecnico, Edisu Piemonte e Collegio Einaudi. Ringrazio quindi i partner che continuano a sostenere il progetto e a condividere questa visione. Agon contribuisce a rafforzare il ruolo di Torino come città universitaria capace di attrarre e valorizzare talenti provenienti da tutta Italia e dall’estero”.