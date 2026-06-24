Frossasco, alla biblioteca comunale un incontro contro le truffe agli anziani

‘Insieme contro le truffe’ è l’evento organizzato dal Comune di Frossasco in collaborazione con i Carabinieri di Pinerolo. L’appuntamento è per domani alle 16 alla biblioteca comunale di piazza Donatori di Sangue 1.

L’incontro, che gode del patrocinio dell’Arma, sarà condotto dai Carabinieri (il maresciallo capo Andrea Auriemma e il maresciallo ordinario Gianmarco Pagano) e verterà principalmente sulle truffe agli over 65.

“Le truffe rappresentano un fenomeno particolarmente insidioso perché colpiscono spesso le persone più fragili e vulnerabili, generando oltre al danno economico ma anche un forte senso di insicurezza sociale - spiegano dal Comune -. Accanto ai raggiri tradizionali, si stanno diffondendo sempre di più forme insidiose online e tramite SMS. Per questo abbiamo voluto promuovere questo incontro con i Carabinieri: la conoscenza e la prevenzione sono gli strumenti più efficaci per riconoscere i tentativi di frode e difendersi”.

L’ingresso è libero.