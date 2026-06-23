Cabine telefoniche addio in Circoscrizione 4, via a 13 rimozioni entro settembre

Prosegue anche in Circoscrizione 4 il piano di razionalizzazione delle cabine telefoniche sul territorio. Un percorso ormai consolidato, legato al progressivo cambiamento delle abitudini di comunicazione e alla diffusione degli smartphone, che hanno reso sempre meno utilizzate le storiche postazioni pubbliche.

Gli interventi interesseranno complessivamente 13 cabine e si concluderanno entro il mese di settembre, secondo un cronoprogramma già definito nell’ambito del programma cittadino di progressiva dismissione e riconversione dell’infrastruttura telefonica urbana.

Nel dettaglio, le rimozioni riguarderanno via Digione 38, dove saranno eliminate due cabine, così come in corso Svizzera 71 e in via Pietro Cossa 89, anch’esse interessate da due interventi ciascuna. Tre cabine verranno rimosse in corso Regina Margherita, in corrispondenza dei civici 193, 208 e 221, mentre ulteriori due postazioni saranno eliminate in corso Potenza 48 e altre due in piazza Campanella 2.

Sul tema interviene il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna, che sottolinea come l’iter fosse già stato sollecitato da tempo. “Da circa un anno chiedevamo questa rimozione - spiega -, e auspichiamo che venga rispettato il cronoprogramma previsto”.

Il piano non riguarda soltanto la dismissione delle strutture obsolete, ma apre anche alla possibile riconversione di alcune cabine in chiave digitale. In diverse città italiane, infatti, alcune postazioni vengono trasformate in cabine telefoniche evolute, dotate di servizi digitali, connessione Wi-Fi, ricariche per dispositivi e funzioni informative o di supporto alla sicurezza urbana.