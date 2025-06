Da giorni non si avevano sue notizie: trovato senza vita sulle sponde del Po

Da giorni non si avevano sue notizie, ma l’esito delle ricerche non ha portato al risultato sperato. Il corpo senza vita di Antonio Groppo è stato ritrovato nella serata di ieri, lunedì 23 giugno, sulla riva del Po.

Dell'uomo, 75enne, non si avevano notizie dal 20 giugno quando si era allontanato da Carignano, suo comune di residenza, per andare a Villastellone. Lì era stato visto l’ultima volta vicino al circolo dove Groppo era solito andare a giocare a bocce. Da subito erano state attivate le operazioni con il territorio battuto in lungo e in largo dall’elicottero e dai cani molecolari di vigili del fuoco e forze dell’ordine.

A dare la notizia della morte del 75enne la stessa famiglia che da giorni condivideva l’immagine del padre nella speranza di poterlo ritrovare.

“Abbiamo ritrovato mio papà,Groppo Antonio, purtroppo non come speravamo, grazie a tutti per averci supportato e stati vicini in questo doloroso momento”, ha scritto la figlia su Facebook. Ora gli accertamenti su quanto accaduto sono al vaglio degli inquirenti.