Monopattini in sharing a Rivoli, l'affondo di Adduce: "Poche sanzioni, fallimento del servizio"

"Tredici sanzioni in cinque mesi. Un dato che certifica il fallimento della gestione del servizio di monopattini in sharing da parte dell’Amministrazione comunale".

Lo dichiara Laura Adduce, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Rivoli, commentando i dati forniti dall’amministrazione in risposta a un’interrogazione consiliare.

"L’attuale maggioranza continua ostinatamente a difendere e promuovere un servizio che, nei fatti, non è in grado di garantire il rispetto delle regole. A partire dal 16 maggio sono entrate in vigore nuove disposizioni previste dalla riforma del Codice della Strada, fortemente voluta dal Ministro Matteo Salvini e seguita in Parlamento dall’Onorevole Elena Maccanti, che introducono obblighi e maggiori tutele per la sicurezza stradale. Eppure i numeri forniti dal Comune dimostrano che i controlli risultano del tutto insufficienti".

"Se in cinque mesi sono state elevate solamente tredici sanzioni - prosegue Adduce - le possibilità sono due: o i controlli sono praticamente inesistenti oppure il sistema non funziona. In entrambi i casi il risultato è lo stesso: un servizio che genera problemi di sicurezza e di convivenza urbana senza che l’Amministrazione sia in grado di far rispettare le norme".

"Chi decide di introdurre un servizio ha anche il dovere di garantirne il corretto funzionamento e il rispetto delle regole - conclude Adduce -: oggi i dati raccontano una realtà diversa: quella di un’Amministrazione che ha voluto i monopattini in sharing ma che non è riuscita a garantirne una gestione efficace. Per questo continuiamo a chiedere una profonda revisione del servizio e una seria riflessione sulla sua permanenza in città".