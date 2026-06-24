Quasi 50mila persone in piazza Vittorio per la Festa di San Giovanni, ma i fuochi vanno a rilento [FOTO e VIDEO]

In migliaia per salutare l’inizio dell’estate e il santo patrono di Torino, San Giovanni. Dj set e fuochi d’artificio hanno attirato quasi 50 mila persone in piazza Vittorio. Dalle 19 dai quattro balconi del Vertical Stage Block Party, si sono svolti i concerti di Angie Backtomono, Ciao. Discoteca Italiana, Mista P. La, Walshy Fire.

A condurre la serata Manuela Grippi, Federico Sacchi Musicteller e Davide D'Urso. Ospite a sorpresa Willie Peyote che si è subito sulle note di “Grazie ma no grazie” la hit che ha il rapper torinese ha portato al Festival di Sanremo 2024.

Dai balconi dei dj set ha presenziato anche il sindaco Stefano Lo Russo, un'immagine che ha subito ricordato la sindaca di Genova, Silvia Salis, durante il concerto di Charlotte De Witte. Tra il pubblico e le autorità ha fatto capolino come sempre per San Giovanni anche John Elkann.

La Festa di San Giovanni si è conclusa come da tradizione con lo spettacolo pirotecnico, quest’anno con qualche ritardo e qualche intoppo. Su un totale di circa 25 minuti, diversi sono stati i momenti di pausa tra un lancio e l'altro. La selezione musicale è stata affidata al cantautore Krano, vincitore del David di Donatello 2026 per la miglior canzone originale per il film "Le città di pianura".