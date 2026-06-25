Libri speciali e giochi nel verde: la comunità di Santena si stringe attorno al Centro per l'Autismo

Il Comune di Santena e la Biblioteca civica "Enzo Marioni" hanno donato al Centro per l'Autismo dell'ASL TO5, ospitato presso la RSA Forchino di Santena, nuove attrezzature per le attività all'aperto e una selezione di libri in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), strumenti fondamentali per favorire la comunicazione, l'apprendimento e l'inclusione dei bambini seguiti dal servizio.

La consegna si è svolta alla presenza del Direttore Generale dell'ASL TO5 Bruno Osella, della responsabile clinica terapeutica del Nucleo Autismo Minori Annamaria Pengo, del Sindaco di Santena Roberto Ghio, dei rappresentanti della Biblioteca civica e della Residenza Forchino.

I libri, selezionati insieme ai professionisti del Centro, andranno a costituire una biblioteca a disposizione dei piccoli utenti e delle loro famiglie. Le nuove attrezzature per esterno consentiranno invece di ampliare le opportunità di gioco e di intervento riabilitativo negli spazi verdi della struttura.

«Ogni progetto che nasce dalla collaborazione con il territorio rappresenta un investimento concreto nella qualità dell'assistenza», dichiara Bruno Osella, Direttore Generale dell'ASL TO5. «Il Centro per l'Autismo di Santena è diventato un punto di riferimento per le famiglie dell'intero territorio aziendale grazie a un modello organizzativo che mette al centro la presa in carico multidisciplinare e la continuità degli interventi. Donazioni come questa non sono soltanto un gesto di generosità: testimoniano una comunità che riconosce il valore dell'inclusione e sceglie di sostenere concretamente il percorso di crescita dei bambini e delle loro famiglie. Continuiamo inoltre a investire sul servizio, con il progressivo potenziamento dell'équipe professionale, per offrire risposte sempre più qualificate ai bisogni del territorio.»

«Questi libri e queste attrezzature entreranno a far parte della quotidianità dei nostri bambini», sottolinea Annamaria Pengo, responsabile clinica terapeutica del Nucleo Autismo Minori dell'ASL TO5. «La Comunicazione Aumentativa Alternativa rappresenta uno strumento prezioso per favorire la comprensione, la relazione e la partecipazione. Allo stesso modo, gli spazi esterni costituiscono un contesto terapeutico importante, nel quale il gioco diventa occasione di sviluppo delle competenze sociali, comunicative e motorie. Sapere di poter contare sulla sensibilità delle istituzioni locali e della comunità rende il nostro lavoro ancora più efficace.»

«Come Amministrazione comunale crediamo che l'inclusione si costruisca anche attraverso piccoli gesti concreti che contribuiscono a migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie», dichiara Roberto Ghio, Sindaco di Santena. «La donazione di libri in Comunicazione Aumentativa Alternativa e di nuove attrezzature per il gioco rappresenta un segnale di attenzione verso i bambini seguiti dal Centro per l'Autismo e verso il prezioso lavoro svolto ogni giorno dagli operatori. Santena è orgogliosa di ospitare una realtà così importante per tutto il territorio dell'ASL TO5 e continuerà a sostenere percorsi che promuovano accessibilità, partecipazione e pari opportunità per tutti.»

L'iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione avviato tra ASL TO5, Comune di Santena e Residenza Forchino, che dal 2024 ospita il Centro dedicato ai minori con disturbo dello spettro autistico provenienti da tutto il territorio aziendale, offrendo spazi progettati per rispondere alle specifiche esigenze terapeutiche e riabilitative dei bambini. La biblioteca civica ha inoltre realizzato la donazione nell'ambito del progetto "Città che legge", contribuendo a rendere sempre più accessibili le opportunità di lettura anche ai bambini con bisogni comunicativi complessi.

L'ASL TO5 ringrazia il Comune di Santena, la Biblioteca civica "Enzo Marioni" e la Residenza Forchino per la sensibilità dimostrata e per il sostegno concreto a favore dei bambini e delle loro famiglie.