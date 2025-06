Moncalieri fa un tuffo nel Medievo con il torneo di tiro con l'arco antico

L'estate dei grandi eventi di Moncalieri non solo solo appuntamenti musicali, dedicati alla cultura o allo spettacolo. C'è anche spazio per lo sport, come ha testimoniato il successo della prima Reale Run. Nel weekend alle porte (sabato 28 e domenica 29 giugno) c'è invece un classico, arrivato alla sua 15esima edizione: il torneo di tiro con l’arco antico, che farà fare un tuffo nel Medioevo, per vivere le sensazioni e le atmosfere del periodo dei cavalieri templari.

Appuntamento sabato e domenica al parco Lancia

Un appuntamento che si svolgerà nella suggestiva cornice del Parco Lancia di Borgata Testona, in strada delle Rovere 1, consentendo di rivivere uno spaccato della fine del 1100 sulle origini di Montiscalerii e i Templari nel territorio. Sabato (dalle ore 10 alle 23) e domenica (dalle 9 alle 18.30) il parco farà rivivere le atmosfere del Medioevo, tra costumi d'epoca, armi e ambientazioni.

La manifestazione si articola su due giornate a partecipazione gratuita, con un ricco programma che unisce rievocazione storica, tornei a carattere nazionale, spettacoli equestri, giocoleria di fuoco, musica celtica ed esibizioni di falconeria, coinvolgendo gruppi storici provenienti da tutta Italia.

Salto nel Medioevo con tende e scenografie ad hoc

Verrà creata un’accurata scenografia con l’installazione di decine di tende storiche, con tanto di vessilli, armi, armature e la presenza di centinaia di figuranti che animeranno questo affresco storico, creando un’atmosfera di vita medioevale che non mancherà di avere una sicura presa sul pubblico. "Spettacolare di giorno con le gare di combattimento, il tiro con l’arco antico e la rievocazione storica. Ancora più affascinante al calare della sera con gli spettacoli equestri, le musiche celtiche a le giocolerie di fuoco", hanno spiegato il sindaco Paolo Montagna e l'assessore allo Sport Beppe Messina.

Gruppi storici in arrivo anche dall'estero

E' attesa anche la partecipazione di una trentina di gruppi storici, provenienti da tutta Italia e in alcuni casi anche dall’estero, a conferma di come questo appuntamento abbia ormai superato i confini della sola Moncalieri. Chi adora le saghe con cappa e spada, le armi e costumi d'epoca, sabato e domenica potrà fare un tuffo nella storia per rivivere le atmosfere del Medioevo.