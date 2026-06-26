La seconda vita della Società operaia di Perosa Argentina: riapre come circolo Arci

Per ora si potrà bere, mangiare un panino e studiare, me nel futuro ci saranno gli eventi gastronomici e una sezione dell’ambulatorio sociale di Pinerolo. A Perosa Argentina rinasce la vecchia Società operaia di mutuo soccorso e diventa un circolo Arci che sarà inaugurato con un evento domani, sabato 27 giugno, a partire dalle 17. Il nuovo circolo nella struttura di via IV Novembre 3 è gestito dall’associazione pinerolese Pensieri in Piazza, assieme alla Società operaia di mutuo soccorso di Pinerolo.

“Lo scorso anno si è sciolta la Società operaia di Perosa Argentina e la Fondazione delle società di mutuo soccorso piemontesi ha affidato a noi la gestione dell’edificio. Quando però, a fine maggio, ha chiuso anche il ristorante Konoha che ospitavamo proprio qui, abbiamo capito che era venuto il momento di ripensare il futuro della struttura” racconta Emilio Gardiol, presidente della Società operaia di mutuo soccorso di Pinerolo.

Sono iniziati quindi i lavori di ristrutturazione, realizzati anche grazie a un contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo: “Abbiamo rifatto le fognature, l’impianto elettrico e quello di riscaldamento. Sono state cambiate alcune porte e i muri sono stati tinteggiati”.

Una parte degli spazi interni riaprirà proprio sabato come circolo Arci: “Si potranno consumare bevande, mangiare panini e ci sarà spazio anche un’aula studio che sarà in funzione da lunedì 29 giugno” continua Gardiol.

Il circolo sarà aperto tutti i giorni tranne il martedì: “Andremo avanti con questa configurazione per un mesetto ma il nostro obiettivo è recuperare anche la cucina attrezzata per iniziare a proporre iniziative gastronomiche” annuncia Gardiol.

Ma ci sarà spazio anche per l’attività propriamente sociale: “Una parte della struttura sarà allestita per ospitare la sezione perosina dell’ambulatorio sociale di Pinerolo”.