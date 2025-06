Circoscrizione 6, la capogruppo della Lega Piarulli lascia il partito e va nel Gruppo Misto

"Con dispiacere e amarezza comunico la mia decisione di lasciare il gruppo consiliare della Lega Salvini Piemonte per aderire al Gruppo Misto della Circoscrizione 6, sotto la denominazione “Noi Donne”. Ringrazio chi mi ha dato fiducia, permettendomi di essere eletta. È stato per me un grande onore poter rappresentare il mio territorio. Tuttavia, mi trovo costretta a prendere le distanze da una gestione della Presidenza che non posso più condividere né accettare". Sono le parole con cui Maria Piarulli, consigliera della Circoscrizione 6, ha annunciato di voler lasciare la Lega.

"Il Presidente in carica ha scelto fin dal primo giorno di chiudersi in una logica autoritaria, ignorando confronto e collaborazione. Ogni proposta, ogni voce diversa, è stata sistematicamente respinta o ignorata. Non c’è mai stato spazio per un vero lavoro di squadra, né tantomeno per il rispetto dei consiglieri che avrebbero voluto dare un contributo sincero e costruttivo".