Le girandole di Torino 2006 cadono a pezzi. E la città si interroga: "Demolirle o ristrutturarle?" [FOTO]

Di quell'angolo di memoria olimpica è rimasto poco o niente. Oggi piazza Secreto è il simbolo di un fallimento estetico e funzionale. Le girandole colorate, installate nel 2006 per celebrare i Giochi invernali di Torino, sono ormai ridotte a reliquie arrugginite: vandalizzate, pericolanti.

In piedi ne restano sette dopo che due sono cadute a seguito del temporale del 2018 che ha costretto i vigili del fuoco e la polizia municipale a intervenire immediatamente. Il quartiere Lucento attende da anni una soluzione, enigma di cui si è parlato ampiamente anche in Consiglio di Circoscrizione 5.

La rimozione

Il consigliere del M5s, Pasquale Frisina, autore del documento è stato chiaro: “È possibile fare qualcosa per questa piazza? Almeno illuminare le girandole, se proprio devono restare. Ma meglio ancora sarebbe toglierle, sostituire le sedute rotte con panchine vere e magari pensare a un campo da basket o a strutture ginniche per dare finalmente vita a questo spazio”. Con una proposta: spostarle nel cortile del centro civico.

Un’eredità dimenticata

Quelle girandole, pensate come simboli di festa, leggerezza e modernità, oggi rappresentano l'ultima eredità olimpica (insieme all'ex Moi e alle arcate, perché le mascotte sono finite al macero). Il problema non è solo estetico: i pali sono arrugginiti, la manutenzione è assente e la piazza parzialmente inagibile. Nessun ente sembra averne la responsabilità diretta. Un limbo che ha fatto marcire non solo il metallo, ma anche la fiducia dei cittadini.

Nel febbraio 2021 si era tornati a discutere del loro destino. Il Comune aveva annunciato che, al termine di un’analisi strutturale, le girandole potevano essere rimontate o rimosse, a seconda delle condizioni e del budget disponibile, magari sfruttando fondi rimasti dai lavori per il controviale di corso Grosseto.

“Piazza Secreto è famosa, ma per i suoi problemi - la replica del consigliere del Pd, Emanuele Ippolito -. A occhio, rimetterle in sesto costerebbe tanto, ma se l’alternativa è lasciarle come un monumento al degrado...”. Anche il coordinatore al Commercio, Alfredo Ballatore, sposa la linea della sostituzione. “Sono un pugno nell’occhio. Inutili e pericolose. E ormai sono passati quasi vent'anni...”.