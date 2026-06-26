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Attualità | 26 giugno 2026, 07:37

Torino nella morsa del grande caldo, ma nell'ultima settimana stabili gli accessi in pronto soccorso

Alle Molinette 200 pazienti ricoverati in media ogni giorno, dato simile ai sette giorni precedenti

Una immagine dell'ingresso del pronto soccorso delle Molinette

Una immagine dell'ingresso del pronto soccorso delle Molinette

Nell'ultima settimana, dal 18 al 24 giugno, il pronto soccorso dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino ha contato 201 pazienti al giorno, un dato stabile rispetto alla settimana precedente (199 al giorno). Dal 14 al 20 giugno, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, erano stati 200 al giorno.

Numeri in media con lo scorso anno

Se il confronto viene fatto con l'anno scorso, dal 12 al 25 giugno del 2025, la media è di 199 pazienti al giorno. Il dato complessivo pertanto non indica un incremento generale dei passaggi.

In aumento i ricoveri in area medica

Si rileva invece un lieve aumento (+5%) dei ricoveri in area medica nelle ultime due settimane (27 al giorno) rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Nel complesso, l'andamento dei flussi è nella media, con lieve aumento delle necessità di ricovero per fragili, anziani e non autosufficienti.

In questi pazienti, il motivo di ricovero include in genere disidratazione, peggioramento della funzione renale, alterazioni degli elettroliti, svenimenti.

redazione

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