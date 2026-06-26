Crocetta, tenta di sfondare la porta di uno studio con un tombino

Ha sradicato un tombino dalla strada e lo ha lanciato contro la porta d’ingresso di uno studio privato in via Fratelli Carle, nel cuore della Crocetta, per tentare un furto all’interno. L'uomo, un 27enne ghanese, è però stato arrestato dalla polizia prima di riuscire a introdursi all'interno. Ad allertare le forze dell'ordine è stato un passante che aveva assistito incredulo alla scena dopo aver visto lo stesso malvivente prima infastidire i pedoni e poi tentare di aprire alcune auto in sosta.

Gli agenti del Commissariato San Secondo, arrivati rapidamente sul posto, hanno individuato il ventisettenne all'incrocio con via Pigafetta. Poco distante, la porta dello studio mostrava segni evidenti dell’impatto: il maniglione era stato staccato e l'ingresso risultava danneggiato, ma non forzato.

Alla vista della pattuglia, l'uomo ha provato ad allontanarsi, venendo però bloccato e arrestato per tentato furto aggravato.