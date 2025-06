Tragico incidente a Piverone: perde la vita pensionato 77enne del Biellese

E' finito purtroppo in tragedia il brutto incidente avvenuto martedì 24 giugno, a Piverone. Ha perso la vita il 77enne Giorgio Cillo, pensionato residente a Viverone, in provincia di Biella: dopo aver lottato per 24 ore tra la vita e la morte, l'uomo non è riuscito a farcela.

Gravissimo fin dal suo ricovero

Fin dal suo arrivo al Cto di Torino, dove era stato trasportato in elicottero, le condizioni erano apparse gravissime. L'uomo stava tornando a casa a bordo della sua Vespa quando, per cause ancora da accertare, il motociclo si è scontrato con un'auto con a bordo un gruppo di giovani. Sulla dinamica del sinistro ora indagano i carabinieri.