Ivrea, allarme sicurezza all’ospedale: “Non si può più uscire da soli dopo il turno”

“Uscire da soli la sera dall’ospedale dopo il turno, non è più un’opzione” . Lo denuncia Nursind Torino, che lancia l’allarme sul degrado e l’insicurezza nell’area dell’ospedale di Ivrea, già definita “zona rossa” con apposito provvedimento.

Secondo quanto segnalato dal Segretario Territoriale di Torino, Giuseppe Summa, la situazione coinvolge tutti i dipendenti, a prescindere dal ruolo e dal sesso. “Il pericolo è per tutti”, dichiara Summa. “Le aree adibite a parcheggio presentano gravi problemi di degrado e sporcizia, si sono verificati furti e atti vandalici alle auto e solo pochi giorni fa un dipendente uscendo dal turno serale si è trovato di fronte delle persone in evidente stato di alterazione che saltavano sulle vetture nel parcheggio area Foscale. Episodi che costringono il personale a organizzarsi in gruppo per raggiungere i propri mezzi, lasciati lontani a causa della carenza di parcheggi”.

“Ringraziamo le Forze dell’Ordine per l’impegno quotidiano, spesso garantito nonostante la carenza di organico”, prosegue Summa. “Ma servono interventi strutturali aggiuntivi, perché la sola presenza non è più sufficiente a garantire la sicurezza negli orari di cambio turno”.

Nursind chiede interventi immediati: pattugliamento costante negli orari di cambio turno, potenziamento di illuminazione e videosorveglianza, e mobilità protetta per il personale notturno. Per questo Nursind ha inviato oggi una richiesta urgente al Prefetto di Torino, al Sindaco di Ivrea e alla Direzione Generale ASL TO4, e per conoscenza alla Procura di Ivrea. “Non è più sostenibile che chi garantisce l’assistenza ai cittadini debba avere paura di tornare a casa o venire a lavorare”, conclude Summa.