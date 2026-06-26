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Cronaca | 26 giugno 2026, 11:49

"Mi hanno rubato lo stereo": colpita la Jeep Renegade del consigliere della 4

Vandali in azione in corso Francia, spaccato il finestrino dell'auto

Il danno all'auto

Il danno all'auto

Brutta sorpresa ieri mattina per Walter Caputo, consigliere di Forza Italia della Circoscrizione 4. Di primo mattino ha ritrovato la sua Jeep Renegade con un finestrino infranto e l'autoradio rubata. Il episodio è avvenuto in corso Francia, all'angolo con via Cristalliera, una zona molto frequentata del quartiere.

A raccontare l'accaduto è lo stesso consigliere, che ha condiviso alcune immagini del veicolo danneggiato subito dopo la scoperta. "Mi hanno vandalizzato e derubato lo stereo", ha scritto, mostrando i segni lasciati dall'effrazione.

Il danno oltre al furto

Non solo il furto dell'autoradio, ma anche i danni provocati per entrare nell'abitacolo della Jeep Renegade. Un episodio che si aggiunge ai numerosi casi di vandalismi e furti su auto segnalati in diverse aree della città, fenomeni che continuano ad alimentare la preoccupazione dei residenti. Soprattutto nel periodo estivo.

Il costo della riparazione del finestrino e della sistemazione degli interni rischia infatti di superare il valore della refurtiva, rendendo ancora più pesante il bilancio per il proprietario del veicolo.

Philippe Versienti

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