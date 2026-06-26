"Mi hanno rubato lo stereo": colpita la Jeep Renegade del consigliere della 4

Brutta sorpresa ieri mattina per Walter Caputo, consigliere di Forza Italia della Circoscrizione 4. Di primo mattino ha ritrovato la sua Jeep Renegade con un finestrino infranto e l'autoradio rubata. Il episodio è avvenuto in corso Francia, all'angolo con via Cristalliera, una zona molto frequentata del quartiere.

A raccontare l'accaduto è lo stesso consigliere, che ha condiviso alcune immagini del veicolo danneggiato subito dopo la scoperta. "Mi hanno vandalizzato e derubato lo stereo", ha scritto, mostrando i segni lasciati dall'effrazione.

Il danno oltre al furto

Non solo il furto dell'autoradio, ma anche i danni provocati per entrare nell'abitacolo della Jeep Renegade. Un episodio che si aggiunge ai numerosi casi di vandalismi e furti su auto segnalati in diverse aree della città, fenomeni che continuano ad alimentare la preoccupazione dei residenti. Soprattutto nel periodo estivo.

Il costo della riparazione del finestrino e della sistemazione degli interni rischia infatti di superare il valore della refurtiva, rendendo ancora più pesante il bilancio per il proprietario del veicolo.