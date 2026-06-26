Night Buster, potenziata la linea notturna per l'estate 2026

Saranno 17 le linee attive, in grado di collegare il centro di Torino a 29 Comuni dell’Area Metropolitana, nella fascia oraria compresa tra le 23 e le 5 del mattino. Un servizio pensato per offrire un’alternativa sicura, comoda e sostenibile agli spostamenti notturni, in particolare per i più giovani, che vogliono vivere la città e il territorio senza l’auto privata.

Ogni venerdì, sabato e nei prefestivi i bus di tutte le linee notturne ti portano dai capolinea periferici al capolinea centrale in piazza Vittorio Veneto. Il progetto, già molto apprezzato negli scorsi anni, amplia l’offerta del trasporto pubblico anche in orario notturno con percorsi prolungati.

Night Buster - servizio organizzato da GTT in collaborazione con Agenzia per la Mobilità Piemontese e Città di Torino - vuole offrire, soprattutto ai giovani, un trasporto sicuro ed efficace che strizzi l’occhio ad una mobilità sostenibile per vivere la città in modo consapevole. È utile ricordare che tutte le linee Night Buster effettuano capolinea centrale in piazza Vittorio Veneto e si possono utilizzare con gli stessi biglietti ed abbonamenti dei bus diurni.

Percorsi e orari sul sito

https://gtt.to.it/cms/linee-e-orari/torino-e-cintura/urbana/25-notturna/12733-rete-notturna-night-buster-estate-27

Mappa del Nightbuster Estate 2026

https://gtt.to.it/cms/risorse/urbana/img/mappa_GENERALE_night_buster_ESTATE_2026.pdf