Strisce pedonali e sicurezza: in Circoscrizione 1 sperimentazione di nuovi materiali

La manutenzione della segnaletica orizzontale, a partire dalle strisce pedonali, torna al centro dell’agenda della Circoscrizione 1. Un tema che tocca direttamente la sicurezza stradale e che lunedì è stato oggetto di un nuovo approfondimento nel corso della Commissione Viabilità e Lavori Pubblici, alla presenza dei responsabili Gtt.

Un confronto tecnico e politico che ha permesso di fare il punto sugli interventi già realizzati e sulla programmazione dei lavori previsti nei prossimi mesi.

Più risorse e il contributo di “Torino Cambia”

Nel corso dell’ultimo anno, al rafforzamento delle risorse stanziate dall’amministrazione comunale si è aggiunto un ulteriore elemento di potenziamento. Nell’ambito del progetto “Torino Cambia – Spazi che uniscono”, è infatti arrivato un contributo straordinario della Fondazione Crt, destinato a sostenere e rendere più efficiente il sistema di manutenzione della segnaletica stradale.

Un’integrazione che, secondo quanto emerso in commissione, sta contribuendo a rafforzare la capacità di intervento sul territorio e a rendere più strutturata la programmazione delle attività.

La sperimentazione di materiali più durevoli

Tra le novità sul tavolo c’è anche una fase di sperimentazione di nuovi materiali per la segnaletica orizzontale. In particolare, in alcune aree della Circoscrizione 1 - piazza Statuto, piazza Arbarello e corso Siccardi - verranno testate vernici e soluzioni più resistenti all’usura del tempo e del traffico.

"L’obiettivo - ha precisato il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 1, Francesco Martinez -, è migliorare la durata degli interventi e ridurre la necessità di rifacimenti frequenti, con un possibile impatto positivo sia sulla sicurezza sia sui costi di manutenzione".