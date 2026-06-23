Incrocio pericoloso in Borgo Crocera, Mombello rilancia la proposta della rotatoria

Si è parlato della realizzazione di una rotatoria lungo la strada provinciale 119 nella diramazione in corrispondenza della strada del Procco in Borgo Crocera nell’incontro che la sindaca di Mombello di Torino, Luciana Picogna, ha avuto lunedì 22 giugno con il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea”. La Sindaca, accompagnata dall’assessora Isabella Cerruti, ha chiesto al Vicesindaco Suppo che l’opera divenga oggetto di uno studio di fattibilità e di una progettazione definitiva-esecutiva, per risolvere una notevole criticità in termini di rischio per l’attraversamento pedonale della Provinciale 119, arteria importante per il collegamento tra i territori della Città metropolitana di Torino e della Provincia di Asti.

In attesa del reperimento dei fondi necessari alla realizzazione della rotatoria, il Comune di Mombello di Torino ha installato nel 2019 un impianto semaforico pedonale con lo scopo di migliorare la sicurezza dell’incrocio, ma la soluzione non si è dimostrata risolutiva. La Direzione Azioni integrate con gli Enti locali della Città metropolitana aveva a suo tempo stimato in 754.000 euro l’importo dei lavori necessari per l’allargamento dell’incrocio e per la realizzazione di un parcheggio. Anche in questo caso da successivi approfondimenti tecnici è emerso che tale soluzione non avrebbe apportato importanti benefici alla viabilità e non avrebbe migliorato la sicurezza della circolazione stradale.

Per questo, il Comune di Mombello chiede di prendere nuovamente in considerazione una rotatoria, valutandone il costo e le possibilità di finanziamento. Dall’incontro di lunedì 22 giugno è emerso che è previsto a breve un sopralluogo per valutare le caratteristiche che dovrà avere il nuovo progetto e l’eventuale spostamento della fermata del trasporto pubblico locale.